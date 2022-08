U DŽIPU OD 400.000 € U DUNAVU OSTAJEŠ ŽIV SAT I PO: On je blindirao sva vozila u Srbiji! Otkrio i ko je bio najzaštićeniji

Svako ko je blindirao automobil u Srbiji, to je uradio u ovoj firmi, kaže Anton Bogolin.

"Automobili su blindirani svim kontroverznim biznismenima u Srbiji u zadnjih 15 godina. Radili smo vozila Bugarima, Rumunima, Ukrajincima i Albancima. Zovu me ljudi iz Crne Gore za popravku ili blindiranje, jer je druga fabrika u kojoj može da se popravi oštećenje u Nemačkoj. Kriminalcima izbegavam da radim automobile, to je samo 'belaj'. Ja ne znam ko je škaljarac ko je kavačanin, niti me to intresuje. Vrlo je prosto, ja im kažem da imam obaveze i da ne mogu da stignem, jer dosta radim blindiranje za vojsku i državu, i to je istina", kaže Anton Bogolin.

Privatni klijenti najčešće traže da imaju sigurnost od napada puščanom muncijom i trap od titanijuma. Na primer, audi A8 je težak dve tone, dok je blindirani auto težak četiri tone.

"Svaki auto je nakon blindiranja duplo teži. Svako staklo mora biti homologovano, što košta od 8.000 pa više po staklu. Najskuplji auto koji je blindiran u ovoj firmi je AMG, G 63. On košta 200.000 evra nov, a blindiranje još toliko. Tu se radila kompletna zaštita, znači da je zaštićen od NATO snajpera, što je dva nivoa iznad kalašnjikova", kaže naš sagovornik.

Može da se uradi zaštita da automobil ostane sat i po u požaru ili da ode u Dunav, ako smo ga opremili sa kiseonik maskama, čovek unutra će preživeti, kaže on.

"Mi pitamo, hoćete li da bude pola sata pod vodom a da vi ostanete živi. Ako kažu da, to se odradi. Tu je sistem sa maskama i kiseonik bocama. Zatim, blindirani auto se ne zaustavlja puščanom paljbom, već se zapali šoferšajbna napred, to je jedan od napada. Zato se radi zaštita protiv napada vatre i Molotovljevih koktela. Obruči koji se montiraju na felnu i gumu, omogućavaju da ako je upucana guma, možete bezbedno da se vozite od 50 do 100 kilometara" objašnjava Bogolin.

Ima mladića koji samo žele da se blindiranim automobilom provozaju Vračarom ili Ulicom Strahinjića Bana, ali ne znaju kakvu sudbinu izazivaju, kaže Bogolin.

foto: Mondo/Uroš Arsić

"Oni gledaju samo prestiž, ali ako pola grada zna da vozite blindirani auto, znači da imate problem i da postoji realna opasnost po vas. Ali oni kažu 'samo mi blindiraj da imam da stavim nalepnicu'. Umesto toga, oni ozbiljniji znaju da je često bolje biti neprimetan. Više spasava neprimetan auto nego audi A8 i mercedes za koji znate da je blindiran. Mnogi biznismeni traže potpuno neupadljiv auto, golfa ili škodu. To najviše čuva".

Kako kaže sagovornik. Slobodan Milošević imao je najbezbednija vozila, njegov BMV i audi su koštali sadašnjih 600.000 do 700.000 evra. Sva ta vozila su kvalitetna i imaju visok nivo zaštite, dodatnu opremu koja služi od proboja određenog kalibra.

"Kada rasturite vozilo, vlasnik kada dođe nije mu dobro, dajete mu šečer i vodu, a on kaže 'dođeš mi 200.000 evra'. Eto tako to izgleda. Zato što je potpuno demontirano i obloženo crnim pancirnim limom. Sada je popularan balistički čelik, za odbranu od pancirne municije i mnogo težih kalibara, kao što je top", kaže on.

ALBANSKA SPECIJALNA JEDINICA Albanskoj specijalnoj jedinici smo blindirali vozila i dobili smo tender zahvaljujući mojoj upornosti, kaže Anton Bogolin. "Bili smo jeftiniji 50 odsto, ali su dva puta obarali tender, samo da naša firma ne dobije posao. Ali sam se dogovorio sa njima, zato što smo imali najbolje reference i dobili smo posao. Kasnije sam bio prijatno iznađen Albanijom i sve predrasude su se razbile. Desilo se da su se u ovoj firmi našli ljudi iz Donbasa i Ukrajine, koji ratuju, a ovde su se lepo ispričali. Nemam nikakvih problema što se tiče bilo kakvih nacionalnih sukoba jer, kada krenem u posao, gledam da to bude korektno", kaže Anton Bogolin.

VOZILA VOJSKE SRBIJE I NARODNE BANKE

Da bi automobil bio blindiran, mora da ima više saglasnosti i da prođe višestruku kontrolu, od proizvođača, preko Agencije za bezbednost saobraćaja. Od 2014. nismo u mogućnosti da bilo kome izblindniramo auto ako ne može da prođe ispitivanje, jer kasnije taj automobil ne može da se registruje, kaže sagovornik.

"Naša firma radi blindiranje vozila i za potrebe Vojske Srbije, 'Puteva Srbije' i Narodne banke Srbije, najčešće vozila u kojima se transportuje novac. Što se tiče vojske, u ovoj firmi su se blindirala vozila "Lazar", "Milos" i "Nora". Tu se radi blindiranje stakla i dodatni oklop, dok je kontrola kvaliteta i inspekcija dolazila to da kontroliše. Svako vozilo koje se uradi za potrebe vojske ide u Nikince na borbeno ispitivanje", objašnjava on.

