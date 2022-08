MOJA ŽENA SE TRESLA OD STRAHA PA SAM POSLAO LEGIJU KOD NJE! Fila šokirao detaljima hapšenja Slobe: Marija ga je zamalo UBILA

Jedan od najpoznatijih advokata sa ovih prostora, Toma Fila, ispričao je jednom prilikom, u intervjuu za Balkan info, pojedine detalje o kojima danas malo ko zna.

O HAPŠENJU MILOŠEVIĆA, LEGIJI, ČEDOMIRU JOVANOVIĆU

"Legija me je tog dana sačekao sa fantomkom. Žena me dovezla. E onda sam mu rekao da ide da smiri moju ženu, jer se ona tresla od straha. Iako je znala Legiju" - prepričavao je Fila dan kada je Slobodan Milošević uhapšen.

"Rekao joj je - Vesna ne brinite, Toma i ja zajedno... Što njemu to i meni.

I onda se ona smirila i otišla.

Onda sam mu rekao - Nećete valjda da pucamo jedni na druge. Legija, jel smo to rekli jednom - nema više da Srbin puca na Srbina" - prisetio se advokat.

"Ušao sam unutra i Čeda Jovanović je bio tamo. Ja sad kažem da mi se ne sviđa program Čedine partije ali s druge strane samo je Čeda imao... hrabrosti, da ne kažem ono drugo, da bude tamo.

foto: Profimedia

Ja sam mu rekao da se skloni jer je Marija Milošević pokazivala agresivnost prema njemu. Umesto da je došao ministar policije ili tužilac. Kakvu je Čeda imao funkciju?

Marija je vikala - Skloni ovo đubre odavde. Onda je izvadila pištolj i pucala u vazduh. Metak je mogao da ubije sudiju Gorana Čavlinu. Metak je proleteo pored njega. Pa smo posle lagali i on i ja da nije tako bilo..." - kazao je Toma Fila u intervjuu.

foto: Profimedia

KO JE ŠTA POTPISAO I ZA KOLIKO JE PRODAT MILOŠEVIĆ

2Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić i Milan Milutinović su potpisali izjavu da Slobodana Miloševića ne hapse zbog Haga. Ali garanciju da ga neće izručiti u Hag je potpisao Čedomir Jovanović sa ovlašćenjem Zorana Đinđića" - prepričao je Toma.

- Jel' ovo u redu Tomo?, pitao me je Sloba.

- Ovo ti je garancija za noćas, rekao sam mu.

"Rusi su meni tvrdili da je Milošević prodat... E sad ne sećam se da li je bilo 10 ili 30 miliona dolara. Ali su mi Rusi rekli da je ta para isplaćena" - tvrdi Fila.

"Prvi dan hapšenja Miloševića, dok sam ja bio u Hagu, Slobu su čuvale Kobre. A protiv njih niko nije mogao. To je bila i opstala najbolja jedinica... Ma kakav JSO. E ali onda su drugi dan Kobre povučene po naređenju Pavkovića" - kazao je advokat.

On dalje navodi da su inače Đinđić i Pavković predali dve kese dokumenata zameniku tužioca haškog tribunala. To su, kako tvrdi, bila ključna dokumenta sa kojima je optužena grupa za Kosovo. I to bez dozvole, bez skidanja službene tajne...

"Znate meni može da se sviđa ili ne sviđa Miloševićev režim, nisam bio oduševljen... Za Tadića sam glasao, i i dan danas ga cenim. Ali ga ne cenim zbog onoga što je doneo spisak iz Amerike i oterao u vojsci sve od majora pa na gore u penziju. Jer je morao to da uradi... E pa mora samo da se umre..." - zaključuje Fila.

O ARKANU I ŠEŠELJU Arkan mi je bio klijent ali samo kad smo tužili Šešelja. Ja izlazim iz suda a ovi Vojini viču - Bando crvena! - Meni vičete to? Pa ja nikad nisam bio komunista, vaš šef je bio komnunista. Kako meni da vičete da sam crven? - Pa tako nam rekao Voja da vičemo - Pa vičite ali nemojte ozbiljno, nasmejem se i odem

