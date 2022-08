EKONOMSKI EKSPERT IMA LOŠE VESTI: Plaćamo inflaciju u celoj Evropi, zato nam je MINIMALAC NEDOVOLJAN ZA ŽIVOT

Mahmud Bušatlija istakao je da je teško izračunati šta je minimum potreban za život, a u Srbiji minimalna plata definitivno ne pokriva potrošačku korpu.

- Nekada se smatralo da minimalna zarada bude jednaka potrošačkoj korpi. Decenijama je to minimalno ispod korpe kod nas. Potrebno bi bilo da se to izjednači, ali je to kod nas veoma teško izvesti. Ne može se očekivati dogovor na savetu, jer su dve od tri pozicije na opozicionom mestu. Poslodavcima je jedina motivacija profit, sindikatima preživljavanje - kaže Bušatlija i dodaje:

- Svako ima svoj stav i svako ima opravdanja. Sindikati koji su nastali u poslednjih dvadesetak godina nisu prisutni uopšte na tim sastancima - kaže Bušatlija.

Minimalac ne može da pokrije potrošačku korpu, tvrdi ekonomski ekspert.

- Minimalna plata nije veliko učešće u potrošnji. To ne može ni do kraja meseca da istraje. Ta korpa nosi sa sobom artikle kojima je rast cene najbrži - kaže Bušatlija.

On je zaključio da mi ne možemo da se ugledamo na druge zemlje kod kojih je veća plata.

- Globalna situacija, pogotovo je izražena u zapadnom delu sveta, koji je bio u krizi već krajem 2018. godine. Krajem 2019. Nemačka je ušla u recesiju i tu leži problem. Ovaj rat ubrzava degenerativne procese. Mi smo ovde žrtva, jer sarađujemo sa Evropom, mi celu inflaciju njihovu plaćamo - otkrio je Bušatlija.

