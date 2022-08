CELA PLATA ODE NA KNJIGE, PRIBOR, RANČEVE... Ovo je detaljna računica koliko košta opremanje đaka za školu! Od iznosa BOLI GLAVA

Da bi poslali dvoje dece u školske klupe, roditelji moraju da izdvoje i celu prosečnu platu od oko 70.000 dinara, koliko je potrebno za kupovinu udženika, školskog pribora, rančeva, garderobe, opreme za fizičko, obuću, užinu...

Nakon letnjih odmora i raspusta bliži se 1. septembar i polazak đaka u školu, a roditelje čeka veliki udar na kućni budžet zbog kupovine osnovnih potrepština za školske dane. Kurirova računica je pokazala da polazak jednog deteta u školu, odnosno njegovo opremanje, košta oko 35.000 dinara.

Međutim, ukoliko dvoje dece kreće u školu, troškovi se udvostručuju, pa idu i preko 70.000 dinara. Uz poneke akcije u knjižarama i marketima, činjenično stanje je da je i u ovom segmentu - sve skuplje nego minule godine. Inflacija je uzela maha svuda u svetu, pa i u Srbiji, tako da je pored uvećanih računa za hranu i energente, školska oprema dodatni trošak za sve roditelje i u našoj zemlji.

Ono što je posebno problematično, prema rečima roditelja, jeste to što je školska oprema već bila prilično skupa.

Lista potrepština

U troškove ne ulaze samo knjige i školski pribor već je spisak školskih potrepština znatno duži. Tu dolazi i garderoba, obuća, oprema za fizičko, pribor za crtanje i bojenje, lektira... Samo za školski pribor za jednog đaka treba izdvojiti u najmanju ruku 4.100 dinara, a najviše 14.664 dinara.

- Koliko god da se radujem što moje drugo dete polazi u prvi razred, toliko već danima prebrojavam novac koji moram da izdvojim za garderobu, školsku opremu i pribor. Do sada sam imala troškove za jedno, a sada se oni dupliraju jer za prvaka treba i više opreme nego za starije dete.

Učiteljica nam je dala spisak obaveznog pribora koji dete mora da ima kod sebe. Uz pribor, detetu moram kupiti nove patike, garderobu, ranac, a sve to će me koštati kao jedna minimalna plata - kaže za Kurir majka budućeg prvaka Jelena G. i dodaje da su sredinom avgusta već krenule ogromne gužve u knjižarama u Beogradu.

Roditelji obično udžbenike kupuju na nekoliko mesečnih rata, koje otplaćuju tokom godine, međutim, celokupna školska oprema se kupuje neposredno pred polazak u školu.

Cena udžbenika

Cena kompleta udžbenika za prvi razred u proseku košta do 8.440 dinara, dok komplet za osmi razred ide i do 17.000 dinara, zavisno od izdavača koje je škola odabrala. Najgore bi mogle da prođu mame i tate koje imaju đaka koji kreće u sedmi razred, jer je cena kompleta udžbenika najveća i ide čak do 18.115 dinara.

Pored knjiga, đak mora da ima i sveske različitih formata, koje, zavisno od veličine, kvaliteta, ilustracije, broja listova i toga da li su ukoričene, koštaju od 80 do 515 dinara. Međutim, za početak godine je detetu potrebno pet-šest svezaka, a tokom godine treba kupiti dvadesetak.

Cene kompleta udžbenika za sve razrede Razred Cena Prvi razred 7.260-8.440 Drugi razred 9.140-9.700 Treći razred 8.500-8.880 Četvrti razred 5.680-9.570 Peti razred 11.376-15.746 Šesti razred 16.283-16.550 Sedmi razred 13.244-18.115 Osmi razred 12.709-16.985 *Cene su u dinarima

Pribor za pisanje i crtanje podrazumeva obavezne tri obične olovke, plavu i crvenu hemijsku olovku, penkalo i piši-briši olovku, drvene bojice, gumicu, rezač i mali lenjir, što dolazi u sklopu pernice, koja košta minimum 600 dinara, dok cena punih pernica ide i preko 2.100. Učeniku je posebno za matematiku neophodan i komplet lenjira, koji košta oko 150 dinara, i šestar, koji ima cenu od minimum 180 dinara pa do 380.

Školska oprema Pribor Cena Sveska 80-515 Grafitna olovka 50-180 Gumica 45-230 Rezač od 100 Blok za crtanje br. 5 120 Kesa za blok 200 Tempere 250-490 Kolaž-papir 106-179 Komplet četkica od 130 Drvene bojice 200-280 Voštane boje 170-530 Flomasteri od 200 Pernica 600-2.100 Pribor za geometriju 450-800 Ranac 1.000-8.000 Vežbanka 40 Notna sveska 40 Šestar 170-380 Komplet lenjira od 150 Ukupno 4.100-14.664 *Cene su u dinarima

Užina Svakodnevni trošak Kupovina užine je gotovo svakodnevni dodatni trošak. Roditelji dece koja se odluče da užinaju u kuhinji u sklopu škole treba svakog meseca da izdvoje od 1.500 dinara. Međutim, ukoliko žele da donose ili kupuju svakodnevno užinu, roditelji će morati da izdvoje više novca, u zavisnosti od toga šta dete kupuje za užinu.

Što se tiče likovne kulture, tu je spisak opreme za slikanje i crtanje malo duži, pa osnovcu treba obezbediti blok broj dva, tri, četiri ili pet, zavisi u koji razred osnovne škole ide, tempere, vodene boje, voštane boje, komplet četkica, paletu, posudu za vodu, krpu, flomastere, plastelin, samolepljivi kolaž-papir i kesu za blok, za šta treba izdvojiti do 3.000 dinara.

Dokupljivanje tokom godine

Pored likovnog, tu je i fizičko vaspitanje, za koje je potrebna oprema, u koju spadaju obavezne posebne patike, trenerka, helanke ili šorc, majica kratkih rukava i vijača, kao i vreća za opremu. Što se tiče vrećice, ona košta od 200 do 800 dinara, obične majice se mogu naći za 500 dinara, helanke za devojčice i šorcevi za dečake koštaju oko 1.000, dok su patike od 3.000 dinara pa naviše, u zavisnosti od kvaliteta.

Ministarstvo prosvete Besplatni udžbenici za ugrožene i posebne učenike Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike za osnovce, a pravo na njih imaju učenici iz socijalno, materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći), učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format), osnovci koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Grad Beograd je za školsku 2022/23. godinu obezbedio besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda javnih osnovnih škola na teritoriji prestonice. Grad Beograd je 31. maja potpisao ugovor o javnoj nabavci za kupovinu osnovnog paketa udžbenika koji čine predmeti: matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas i strani jezik kao obavezan predmet. Odluku o izboru udžbenika donele su škole.

Mnogi nastavnici i učitelji u školski program uključuju obaveznu lektiru, koja za prvi razred košta oko 750 dinara, dok je komplet za osmi razred do 1.000.

Zaštita od virusa I ove godine neophodan korona set I ove godine, kao i prethodne, đacima će biti neophodan korona set, koji se koristi kao zaštita od virusa, s obzirom na to da pandemija korone još uvek traje. Osim obavezne školske opreme i pribora, učitelji i nastavnici preporučuju da svaki učenik kod sebe mora da ima zaštitnu masku, sredstvo za dezinfekciju, vlažne maramice, toalet-papir, kao i obične maramice. Takođe, naglašavaju da svako treba da ima svoj set i da ga ne smeju razmenjivati između sebe.

Takođe, treba naglasiti da je ovo školski pribor za početak godine koji se s vremenom obnavlja, pa je tako potrebno više puta kupovati hemijske olovke, sveske, rezače, gumice, blokove za crtanje, drvene, voštane i vodene bojice, tempere, vežbanke za pismene zadatke.

