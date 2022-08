AVION ER SRBIJE SE VRATIO NA AERODROM U TIVTU NEPOSREDNO POSLE POLETANJA: Putnici bezbedni, evo šta se dogodilo

Avion Er Srbije vratio se danas zbog tehničkih problema na aerodrom u Tivtu nedugo posle poletanja.

Erbas 319 leti na liniji Tivat - Beograd

Kako navode u Er Srbiji, bezbednost putnika nije bila ugrožena.

Prema pisanju pojedinih medija, putnici su ubrzo nakon poletanja začuli jak prasak, koji ih je podsetio na udar groma.

Jedna putnica je navodno primetila varničenje i da se vrši otpuštanje goriva iz rezervoara u more, dok su neki sa kopna kazali da su videli i dim.

Avion je nakon određenog vremena bezbedno sleteo u Tivat, potvrđeno je iz Er Srbije.

- Današnji let Er Srbije JU 201 iz Tivta do Beograda vraćen je u Tivat, zbog tehničkih razloga i mera predostrožnosti. Avion je bezbedno sleteo na tivatski aerodrom. Er Srbija žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se let nastavi što je moguće pre. Bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku. Za više informacija, putnici se mole da pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete naš veb-sajt airserbia.com ili naše stranice na društvenim mrežama. Bezbednost naših putnika i članova posade su najvažniji prioritet za Er Srbiju - navode u ovoj kompaniji.

(Kurir.rs/Telegraf)