VESIĆ ODLUČIO DA POMOGNE PORODICI GAĆEŠA! Za Kurir TV otkrio: Od svoje plate odvajaću 25.000 dok devojčice ne napune 18 godina

Član Predsedništva SNS, Goran Vesić u jutarnjem programu Kurir televizije otkrio je da je spreman da dok prve četvorke rođene prirodnim putem u Srbiji ne napune 18 godina daje od svoje plate 25.000 dinara svakog meseca kao pomoć porodici.

Vest o Iris, Indi, Irin i Ini, koje su se na Veliki petak rodile kao prve četvorke u našoj zemlji začete prirodnim putem, obišla je Srbiju i ganule sve.

Kako kažu srećni roditelji sada već petoro dece, Marija i Đorđe Gaćeša, o umoru mnogo i ne razmišljaju, ali situacija u kojoj su se našli igrom sudbine stavlja pred njih velike izazove, poput onih kako da sa dve prosečne plate u Srbiji obezbede sve potrepštine za bebe.

Pored ministarke Darije Kisić Tepavčević i Ane Brnabić, koje su obezbedile dohranu bebama za 1.000 dana i Goran Vesić rešio je da da svoj doprinos u pomoći.

On je u jutarnjem programu Kurir televizije otkrio da je spreman da svakog meseca, dok malene devojčice ne napune 18 godina, od svoje plate odvaja 25.000 dinara kao pomoć porodici.

- Pročitao sam vest o četvorkama i vest me je jako ganula. To je divna vest i trudio sam se da nađem rešenje za takve slučajeve kada god imamo situaciju koja je van okvira zakona, pa sam sada odlučio da od svoje plate od 1. septembra, pa do punoletstva ove četiri devojčice odvajam 25.000 dinara svakog meseca - rekao je Vesić i dodao da ovo nije prvi put da pomaže mladima u Srbiji.

- I inače sam polovinu svoje plate davao jednoj devojčici koja je vrhunska violinistkinja i davao sam i u razne humanitarne svrhe, a sada ću 25.000 dinara davati ovim devojčicama. I pored toga Tanja Popović, direktorka fondacije "Gnezdo" me je kontaktirala i rekla da će obezbediti nameštaj za stan i kuću u kojoj živi porodica. Nadam se da će im pomoć koju ću im ja davati i pomoć od "Gnezda" značiti i pokazati da nisu sami i da će podstaći i druge da im pomognu. Najvažnije je da su majka Marija i bebe dobro i da ima ljudi koji će im pomoći. Uvek sam se trudio da budem deo rešenja. Mi kao društvo moramo da se držimo zajedno i što se rešenje polako nalazi - rekao je Goran Vesić.

