METEOROLOG NAJAVIO PAKAO ZA ČETVRTAK I PETAK, ALI TO NIJE SVE: RHMZ izdao upozorenje, a stiže i pojava koja nas NERVIRA (FOTO)

U četvrtak i petak, 18. i 19. avgusta, kraći, ali veoma izraženi toplotni talas sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 35 do 40 stepeni Celzijusa, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić, koji između ostalog navodi da će s toplotnim talasom, koj će prestati u petak dolaskom padavina, doći i pojava koja nas sve nervira.

- Sa jakim jugozapadnim strujanjem, pored vrelog afričkog vazduha nad našu zemlju sa oblacima u petak popodne doći će i saharski pesak, pljuskovi kiše sa gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom.

- Treba napomenuti da posle veoma visokih temperatura može doći do jakih lokalnih nepogoda, što može da nanese štetu kako usevima tako i ljudima. To je ujedno i kraj toplotnog talasa i početak promenljivog i osetno svežijeg perioda narednih dana - rekao je on za Kurir.

Ivan Ristić najavio padavine foto: Printscreen/RTS, Nemanja Pančić

Dakle, ukoliko ste planirali da operete svoj automobil, nemojte to činiti do vikenda jer će vam "prljava kiša" sve upropastiti.

Inače, RHMZ izdao je upozorenje na visoke temperature.

- Do petka na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 32 do 35, sutra od 34 do 37, a u petak na jugu i istoku Srbije lokalno i do 39 stepeni. Na području Beograda najviša temperatura danas oko 34, sutra najtoplije oko 37, a u petak do 35 stepeni - upozorava RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

U Srbiji su danas inače na snazi žuti i narandžasti meteo alarm zbog esktremno visoke temperature. Narandžasti alarm upaljen je za predeo Banata, Bačke, Srema, Pomoravlja i istočne Srbije, dok je u ostalim delovima naše zemlje na snazi žuto upozorenje.

Kada je na snazi narandžasto upozorenje to znači da je vreme opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - upozoravaju iz RHMZ-a.

foto: Printscreen/RHMZ

Sa druge strane žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navode iz RHMZ-a.

Što se prognoze za naredne dane tiče, RHMZ najavio je sledeće:

- U četvrtak sunčano i još veća vrućina, uz temperaturu malo iznad 35°C, a ponegde blizu 40°C. Vetar slab severozapadni, a krajem dana južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. U petak popodne osveženje sa lokalnim pljuskovima stiže prvo na sever i zapad Srbije, dok će na jugu Srbije biti vruće, oko 40°C. U subotu svuda svežije i prijatnije vreme sa povremenim lokalnim pljuskovima. U nedelju i ponedeljak sunčani periodi i takođe prijatna temperatura, malo ispod 30°C.

Kurir.rs / S. Trajković

