ZATVOR NIJE JEDINO ŠTO VAS ČEKA AKO POBEGNETE SA MESTA NESREĆE! Okanović upozorio: Isplaćivaćete do kraja života nastalu štetu

foto: Kurir televizija

U Srbiji nisu retki slučajevi da vozači nakon izazivanja nesreće beže sa mesta događaja, za šta je zaprećena i višegodišnja zatvorska kazna. Okanović ističe da pored zatvorske kazne, bežanje sa lica mesta počinioce može koštati i do 200.000 evra.

Pod redovnim okolnostima, ukoliko neko izazove saobraćajnu nezgodu, nastalu materijalnu štetu pokriva osiguravajuće društvo. Međutim, ako pobegnete sa lica mesta, račun se ispostavlja vama.

- Ukoliko neko pobegne sa lica mesta, dužan je da plati svu štetu koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi. U redovnim okolnostima, ukoliko neko izazove saobraćajnu nezgodu, sva šteta koja nastane plaća osiguravajuće društvo. Međutim, ako pobegnete sa lica mesta, račun se ispostavlja vama. U praksi, bežanje sa lica mesta ume da košta ljude i do 200.000 evra. Moraju da prodaju svu svoju imovinu i da ceo život isplaćuju štetu. Napuštanjem lica mesta, idete u zatvor, potpuno bankrotirate i na kraju krajeva, šta ostavljate vašim potomcima, ništa osim dugova - izjavio je Okanović gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Onaj ko pobegne sa lica mesta, pored toga što rizikuje da bude optužen za izazivanje saobraćjne nesreće, rizikuje da bude optužen i za ostavljanje lica bez pomoći.

- Naš pravni sistem poznaje posebno delo protiv bezbednosti saobraćaja, anglosaksonski sistem to ne prepoznaje već oni to tretiraju ukoliko dođe do smrtnog ishoda kao ubistvo na određeni način. Mi to nemamo. Vezano za napuštanje lica mesta, treba da znamo da je to okolnost koja dovodi do bitnog, drugačijeg nastavka postupka prema onome koji je vinovnik saobraćajne nezgode. Onaj ko pobegne sa lica mesta prvo rizikuje da bude optužen, osim za izazivanje saobraćajne nesreće, i za ostavljanje lica bez pomoći u saobraćajnoj nezgodi koje je posebno krivično delo. Druga stvar, svi gledaju drugačijim očima kada neko pobegne. Gleda drugačije i sud, rodbina, tužilac, mediji i na kraju krajeva postoji i materijalni momenat - kaže direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Kurir.rs/M.Lekić

