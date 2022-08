OD PRLJAVIH ĆELIJA KAO NA ROBIJI DO RAJA NA ZEMLJI! Srbi otkrivaju kakav smeštaj za 500€ možete dobiti u Grčkoj!

Omiljeno letovalište i prvi izbor mnogim Srbima, kao i uvek je, Grčka. Međutim, pored brojnih istorijskih i kulturnih veza, ponuda je ona koja ima završnu reč i u izboru letovanja, i u utiscima sa istog.

Na društvenim mrežama se povela zanimljiva diskusija, a tema je bila kvalitet i cena smeštaja u Grčkoj. Iskustva je bilo raznih, kako pozitivnih, tako i negativnih, gde su mnogi isticali da su platili 40-50 € za noć za četvoročlanu porodicu.

- Niko ne spori grčke plaže, more, ostrva, ali... Većina smeštaja u Grčkoj izgleda kao da ste osuđeni da robijate, pa ste došli u zatvorsku ćeliju. Prljavi podovi, kupatila bože me sačuvaj, kreveti posle kojih žalite što ste legli da odmorite 5 minuta. Dovela sam decu da uživaju i vide more prvi put, a onda sam sedela i kajala se zbog scena koje sam im priredila - požalila se jedna žena.

Ovo, nažalost, nije jedini negativni komentar.

- Iz godine u godinu letujem u Grčkoj, pa se svaki put zapitam - zašto sam opet ovo sebi priredio? Ko da je nepisano pravilo da svaki sledeći odmor moram skuplje da platim i da izdvojim veću količinu novca. Ljudi, ovo je već preterivanje sa cenama. Dobijem smeštaj koji očima ne mogu da vidim - nadovezao se čovek koji ističe da se svaki put vraća Grčkoj, a da ni sam nije svestan zbog čega.

Naravno, bilo je i komentara koji daju skroz drugačiju perspektivu.

- Letujem u Grčkoj preko 20 godina, svaki put drugo mesto. Uvek apartman, a ne hotel. Ni jednom, ali baš ni jednom nisam bila smeštena u šupi ili rupi. Apartmani su uvek bili pristojne veličine, sa svim potrebnim nameštajem i bez potrebe da se izmedju njih provlačiš uvučenog stomaka ili da budeš manekenske građe. Nikada nisam u sobi videla ni jednu bubu i drugu životinjsku vrstu, niti sam plaćala aranžmane toliko skupo koliko ovde pročitah - napisala je svoje dugogodišnje iskustvo učesnica u diskusiji.

Među ovim iskustvima, našla se i jedna lepa priča koja ne govori mnogo o kvalitetu smeštaja, koliko o kvalitetu ljudi koji taj smeštaj nude.

- Ljudi, ove godine sam doživela neverovatnu stvar koja mi je totalno ulepšala letovanje. Smeštaj nije bio neki luksuz, ali sam svaki put nakon dolaska sa plaže pronalazila čokoladice na jastuku, ohlađenu vodu u frižideru i higijenu na zavidnom nivou. Sitnice život znače - pohvalila se žena koja letovanje u Grčkoj ne bi menjala ni za jedno drugo mesto.

A kakva su vaša iskustva sa ovom zemljom?

