OTAC MI JE SRBIN, MAJKA ARAPKINJA, A ŠTA SAM JA?! Ispovest mladića iz mešovitog braka digla buru SVUDA ME GLEDAJU KAO STRANCA

Kako da neko ko je iz mešovitog braka zna da li je Srbin ili pak pripada drugoj nacionalnosti?

Upravo ovo upitao je jedan mladić čiji je otac Srbin, a majka Arapkinja i koji je pokrenuo opštu diskusiju na društvenoj mreži Reddit na stranici "r/Serbia" gde naši sunarodnici dele svoja mišljenja i iskustva iz svih oblasti života.

- Da li sam ja Srbin? Dragi ljudi, ja sam hibrid, moj otac je Srbin, a majka Arapkinja. Govorim i pišem srpski. Informišem se šta se dešava kod kuće čak i ako nisam rođen u Srbiji. Osećam se Srbinom i živim kulturu. I ovde u Nemačkoj me ljudi vide kao Srbina pa samim tim i kao stranca. Odrastao sam kao pravoslavac iako nisam preterano religiozan. Zbog majke ne izgledam tipično srpski. Nisam mali, ali nisam ni najviši (1,77). Imam tamnu kosu i smeđi ten - navodi mladić.

Dodaje da se ne oseća prihvaćenim.

- Nisam odrastao u Srbiji i često me samo zbog toga doživljavaju kao stranca. Međutim, ni na druge načine se često ne osećam 100 odsto prihvaćenim. Većina ljudi se uvek iznenadi kada shvate da znam srpski. Takođe mnogi misle da sam Rom. Sve u svemu živim kulturu i osećam se 100 odsto Srbinom. Takođe zato što sam imao tako malo kontakta sa svojom majkom. Cela stvar je zbunjujuća i osećam se i kao kod kuće i ne kao kod kuće u Srbiji. Za mene to ima veze sa činjenicom da me ljudi doživljavaju kao Roma. Ali šta mislite? Jesam li ja Srbin? Izvinite na lošoj gramatici - pitao se ovaj momak koji je očigledno živeo i u Nemačkoj, a zbog boje kože se oseća odbačenim čak i od otadžbine.

foto: Printscreen/Twitter

Odgovori koji su usledili otkrili su šta zapravo Srbi misle o sebi i šta su im glavne karakteristike. Komentari korisnika Reddita su do te mere urnebesni i na neki način istiniti da nećete moći da se suzdržite, a da se nasmejete...

- Da li si Srbin? Da li čuvaš kutije od svakog uređaja koga si kupio ikada - pitao ga je jedan korisnik.

Drugi korisnik je ispričao šta se njemu desilo.

- Danas sam sređivao tavan i našao punu kesu kutija od ženskih čarapa. Pokušao sam da skontam da li su možda moji pare u njih stavljali ili koja je fora. Ali ne. Samo kutije. Pored toga je bila kada sa kutijama od šminki. Izgleda je naš narod bio tolika sirotinja u prošlosti da nam je greh da bacimo kutiju od čarapa. Da ne bude posle, kud bacih, baš mi sad treba - objasnio je korisnik.

Po kesama se Srbin poznaje Sudeći prema komentarima mnogih korisnika izgleda da je pitanje kesa presudno da bi se neko "proglasio" Srbinom. - Da li koristiš kese iz prodavnice umesto kante za đubre - upitao je jedan korisnik. - Imaš li kesu sa kesama - pitali su duhovito korisnici.

- Da li štekaš mast u kantici od eurokrema - pitao ga je jedan korisnik.

Neko se osvrnuo i na njegovu opasku o "lošoj gramatici" pa je uporedio sa opštom pismenošću Srba.

- Čovek piše bolje od 99 odsto nas! Srbin si brale! Drmni jednu rakiju i uživaj - napisao je jedan korisnik.

- Štaviše, čovek piše na ćirilici, ako to nije Srbin, ja ne znam šta jeste - nadovezao se drugi korisnik.

Naravno da pitanje promaje kao najvećeg neprijatelja u Srba nije izostalo.

- Samo se zapitaj da li se plašiš promaje. Odgovor će ti doći sam - napisao je neko.

Bilo je i onih koji su osetili potrebu da uteše ovog momka zbog boje kože koja je prema njegovim rečima prepreka da ga prihvate i u Nemačkoj i u Srbiji.

- Kao Srbin iz Amerike moram reći da taj osećaj zavisi gde sam. Više se osećam kao Srbin kad sam ovde u Americi zato što su moji roditelji iz Srbije, pričamo srpski u kući i slavimo srpske praznike. Svako me smatra Srbinom ovde, ali čim avion sleti u Srbiju, svako me smatra Amerikancem. Zbog toga se više osećam kao stranac u svojoj otadžbini. Baš je čudan osećaj - napisao je korisnik.

Neko se potrudio i da mu objasni šta kažu naši običaji i kako mi "određujemo" kojoj nacionalnosti pripadamo...

- Kod Srba se uglavnom gleda da li si po očevoj liniji Srbin. To jesi. Mada čak i to nije toliko bitno jer imaš srpske krvi od jednog roditelja. Još si pravoslavac (kultorološki). Voliš srpsku kulturu i osećaš se kao Srbin. Ne vidim razlog što ne bi bio Srbin? Jedino što imaš drugu boju kože. To može nekome biti problem mada ne bi trebalo da bude bitno. Ako se osećaš kao Srbin, naš si, bez obzira na to koliko naše krvi imaš i koje si boje kože - objasnio je jedan korisnik ove mreže.

Javili su se i mnogi koji su imali reči ohrabrenja.

- Brate, ti si premija za Srpkinje u Srbiji, imaš nemačke papire, možeš da pričaš kako ti je keva iz Dubaija, egzotičan si u svakom smislu. Ja ne bih izlazio sa BG splavova da sam na tvom mestu - zaključio je duhovito jedan korisnik.

(Kurir.rs/Mondo)