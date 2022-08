OVAKO VAS KONOBARI U RESTORANIMA VARAJU: Naplate i ono što niste poručili, a ovo im je IZGOVOR!

Neretko se desi da kada poručimo omiljeno jelo i piće u restoranu dobijemo račun na kome primetimo stavku koju uopšte nismo poručili, a konobari su je uredno naplatili.

Dejan Gavrilović, predsednik organizacije potrošača Efektiva, rekao je nedavno za Kurir da ono što je postalo jako popularno u poslednje vreme, pogotovo kada je nastupila pandemija korone, jeste čuveni "kuver" u sve više restorana.

- Dakle, dok sedite u ugostiteljskom objektu i čekate da vam donesu ono što ste poručili, za to vreme vam konobar donese čuveni "kuver". Jedan potrošač nam je ispričao kako je u nekom restoranu na Novom Beogradu poručio riblju čorbu, a dok je čekao ručak, konobar mu je na tanjiriću doneo parče hleba i paštetu. On je to pojeo i prvo što je pomislio je da možda kuća časti.

Posle toga je stigla riblja čorba, pojeo je i to i kada je tražio račun, video je na računu da su mu naplatili i taj "kuver", odnosno to parče hleba i paštete, što je svega dva zalogaja - kaže Gavrilović i dodaje:

- Kada donesu taj mali obrok, niko ti ne naglasi da se i to plaća, već samo ostave. Gost pomisli da je na račun kuće jer nije to ni poručio, pojede i to mu dođe na naplatu. Ugostitelji sve češće to praktikuju i serviraju ta mini-predjela, koja kasnije naplate.

Naime, kuver potiče iz Francuske i originalno označava osnovni pribor za ručavanje: escajg, stolnjak, salvete, čaše i slično. Ovu stavku su u cenu obroka prvi počeli da uračunavaju francuski ugostitelji koji su za ovakav potez kao opravdanje smatrali troškove održavanja inventara, pre svega pranje escajga i peglanja salveta.

Kako je naplaćivanje ove stavke naišlo na veliko negodovanje, pokušali su da se izvuku uvođenjem hleba i maslaca koji su išli uz ovu stavku.

