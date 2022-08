ČAK 5 UPOZORENJA RHMZ-A! Upaljen narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visoke temeprature, brzo stiže VELIKA PROMENA

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 stepena do 37 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vetar, promenljivog smera, a na istoku Srbije slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 22, a najviša od 34 do 37 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će takodje biti sunčano i toplo, sa najnižom temperaturom oko 22, a najvišom oko 37 stepeni.

Upozorenje na visoke temperature i vremenske nepogode

"Danas i sutra na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 34 do 37, a u petak od 36 do 39 stepeni", prvo je upozorenje RHMZ-a.

foto: Printscreen/RHMZ

"Od petka posle podne do kraja sedmice na području Srbije očekuje se lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. U subotu i nedelјu plјuskovi i grmlјavine mestimično će biti intenzivniji uz količinu kiše veću od 40 mm za 24 h", navodi se u drugom upozorenju.

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature i vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas i sutra na području Beograda veoma toplo sa maksimalnom temperaturom oko 37", stoji u trećem upozorenju.

"Od petka posle podne do kraja sedmice na području Beograda povremeno se očekuju plјuskovi i grmlјavine, koji lokalno mogu intenzivniji uz pojavu grada i jakog ili olujnog vetra", upozorava RHMZ.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscreen/RHMZ

"Na Dunavu i Savi vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici, Toplici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu)", objavljeno je na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature, a to znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navode iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

Noć između četvrtka i petka biće veoma topla. U petak jaka vrućina, posebno u centralnim i južnim predelima. Pre podne sunčano, a popodne naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvata sever i zapad Srbije. Ovo naoblačenje se širi na ostale krajeve do kraja dana. Vetar umeren južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 18°C do 26°C, a maksimalna od 37°C na severu Vojvodine do 41°C u centralnim i južnim predelima. Uveče osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura u 22h od 18°C na severu do 29°C na jugu Srbije.

U subotu i nedelju svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Prvih nekoliko dana iduće sedmice prijatna temperatura od 24°C do 28°C i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima.

(Kurir.rs)