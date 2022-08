PAPRENE KAZNE ZA ONE KOJI NE VEŽU POJAS I NAPRED I POZADI: Ovo su penali za korišćenje telefona i brzu vožnju! SNIMA 50 KAMERA

Vozači koji od 15. oktobra na auto-putu od Beograda do Niša budu vozili "samo" 150 kilometara na sat moraće da plate kazne za prekoračenje brzine i do 60.000 dinara!

Ekipe MUP-a i JP "Putevi Srbije" već su postavile 56 najasavremenijih kamera duž više autoputeva u Srbiji, koje će pored prekoračenja brzine snimati i ko nije vezao pojas - i napred i pozadi, kao i ko tokom vožnje koristi mobilni telefon! Za sve prekršaje koje kamere snime, automatski će na kućne adrese biti slate kazne.

Kraj 'proseka'

Raniji sistem predviđao je da se kontrola brzine vrši na "prosek" između dve naplatne rampe u odnosu na minimalno vreme koje je potrebno da se stigne od jedne do druge tačke, a ukoliko bi neko stigao brže, to bi automatski značilo da je prekoračio dozvoljenih 130 kilometara na sat.

U tom sistemu bilo je raznih mahinacija, pa su bahati vozači na autoputu vozili nedozvoljenom brzinom, a onda bi na benzinskim stanicama pravili pauze, tako smanjivali srednju brzinu, i prolazili nekažnjeno.

Sada, međutim, brzina se više neće meriti samo između glavnih naplatnih rampi, već na više od 50 lokacija na kojima su postavljene najmodernije kamere. Tako će na autoputu od Beograda do Niša kamere snimati na 12 lokacija, i to kod Vrčina, Malog Požarevca, Umčara, Vodnja, Smedereva, Velike Plane, Markovca, Batočine, Jagodine, Paraćina, Pojata i Aleksinca.

Na pravcu od Beograda do Preljine kamere se nalaze kod Uba, Lajkovca, Ljiga i Takova, a od Beograda do Šida montirane su kod Pećinaca, Rume, Sremske Mitrovice, Kuzmina, Morovića i Adaševaca. Konačno, na auto-putu od prestonice do Subotice snimaće se kod Inđije, Beške, Kovilja, Novog Sada, Zmajeva, Vrbasa, Bačke Topole i Žednika.

Ranije se prosečna brzina računala na deonicama od 100 i 150 kilometara, a sada će to biti na mnogo manjim deonicama - od šest do 32 kilometra!!! Kako su nam objasnili nadležni, kamere će prvo snimiti tačno vreme kada je neko vozilo prošlo pored jedne kontrolne tačke, zatim i pored naredne, a softver će automatski podeliti rastojanje u kilometrima sa vremenom koje mu je bilo potrebno u sekundama. Na taj način dobiće se prosečna brzina kojom se automobil kretao između dve zone snimanja.

Tako vozač od Beograda do Niša može da dobije čak 12 kazni ako prekorači srednju dozvoljenu brzinu između svakog od kontrolnih punktova gde su postavljene kamere!!!

'Odlična stvar'

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović kaže da je ova odluka nadležnih "odlična stvar".

- Svakako će ovaj novi sistem merenja brzine uticati na ljude da malo više obrate pažnju na to da li su prekoračili brzinu. I prethodni način merenja dao je dobre rezultate, ali mislim da će ovaj biti još bolji. Do sada su ljudi pravili pauze i ispijali kafu na pumpama kako bi smanjili prosečnu brzinu, a sada to više neće moći da rade - navodi Okanović.

I Miodrag Piroški iz "Vrelih guma" kaže da je kontrola brzine izuzetno bitna za bezbednost saobraćaja.

- Sa strane struke je to apsolutno opravdano jer je neprilagođena brzina jedan od glavnih uzroka fatalnih saobraćajnih udesa. Ako vozač napravi više prekršaja, makar to bilo samo u jednom danu, to znači da su njegove navike bahate vožnje veoma rizične za bezbednost saobraćaja i svaka sankcija prema takvim pojedincima jeste sasvim opravdana - ističe Piroški.

Kazne za prekoračenje brzine

do 10 km/h - 3.000 (1.500 za osam dana) 11-20 km/h - 5.000 (2.500 za osam dana) 21-40 km/h - 10.000 (5.000 za osam dana) 41-60 km/h - 10.000-20.000, tri kaznena poena i zabrana upravljanja bar 30 dana 61-80 km/h - 20.000-40.000 (ili do 30 dana zatvora), šest kaznenih poena i zabrana upravljanja bar tri meseca 81-100 km/h - 100.000-120.000 (ili 15 dana zatvora), 14 kaznenih poena i zabrana upravljanja bar osam meseci više od 100 km/h - 120.000-140.000, 30-60 dana zatvora ili 240-360 sati dobrotvornog rada, 15 kaznenih poena i zabrana upravljanja bar devet meseci

Kazne na kućnu adresu

Dok će stranci biti kažnjavani na naplatnim stanicama i graničnim prelazima, državljani Srbije će kazne dobijati na kućne adrese uz mogućnost da u roku od osam dana plate polovinu kazne - ako nisu prekoračili dozvoljenu brzinu za više od 40 kilometara na sat.

U slučaju da je registrovano veće prekoračenje brzine, u tom slučaju vozač će morati kod prekršajnog sudije.

Dokaz fotografija

Pored prekoračenja brzine, nove moderne kamere detektovaće i korišćenje mobilnog telefona prilikom upravljanja vozilom i nevezivanje sigurnosnog pojasa, pa će i takvi saobraćajni prekršaji moći da budu sankcionisani bez prisustva saobraćajne policije na terenu.

Dokaz će biti fotografija vozila sa registarskom oznakom, ali i fotografija na kojoj se vidi osoba koja nije vezana ili vozač koji ima telefon u ruci.

