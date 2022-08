CELE PORODICE SE SA LETOVANJA VRAĆAJU ZARAŽENE: Dr Bekić objasnio zašto koronu dobijaju i oni koji su vakcinisani prošle godine

Doktor sci. med Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja "Savski venac" i koordinator procesa imunizacije u Beogradu, kaže da je četvrtu dozu vakcine primilo 50.000 ljudi.

- Ima više razloga za povećan broj zaraženih koronom, a dva su osnovna - to je povratak naših građana sa odmora gde je daleko veći broj inficiranih nego u Srbiji, pa se cele porodice vraćaju zaražene, a drugi je popuštanje imuniteta - naveo je Bekić za Pink.

"Svi koji su prvu, drugu i treću dozu dobili tokom 2021. godine taj imunitet su suštinski izgubili, kao i oni koji su koronu imali početkom ove godine. Imaćemo nešto blaži oblik kod ljudi koji su zadržali deo imuniteta", dodao je on.

Bekić je napomenuo da je do sada 4. dozu dobilo oko 50.000 građana Srbije.

- Epilog je 5.000 do 6.000 inficiranih svaki dan. U ambulantama vidimo ljude koji su svih starosnih grupa. Virus se proširio. Najviše umiru najstariji koji imaju veliki broj pridruženih bolesti, a to je od 10 do 15 pacijenata koji umiru u kovid bolnicama - istakao je Bekić.

(Kurir.rs/Pink)