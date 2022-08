STIŽE NAGLO ZAHLAĐENJE Posle najtoplijih dana u avgustu - ŠOK PREOKRET: Za vikend obilne padavine, OVO NAS ČEKA SLEDEĆE NEDELJE

Slobodan Sovilj iz RHMZ-a istakao je da se vrelinama bliži kraj za ovu godinu, te da se kraj leta već nazire.

- Danas i sutra će biti najtopliji dani u ovom toplotnom talasu iznad naše zemlje. Ići će do 39, 40 stepeni tako da od subote očekujemo pad temperature i za do desetak stepeni - kaže Sovilj i dodaje da nas očekuju i prljave kiše za vikend:

- Radi se o transportu čestica peska sa severa Afrike. Kada postoji izražena strujenja iznad Sahare, one bivaju transportovane u atmosferu, a zatim vetrovima stižu do Balkanskog poluostrva. To će biti situacija i u petak i ovog vikenda. U subotu krajem dana doći će do slabijih koncentracija peska. Pred nama je svežiji period sa učestalom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina. U subotu, nedelju i ponedeljak biće narandžasti meteoalarm koji najvaljuje obilne padavine, a nestabilno vreme produžiće se sve do 25. avgusta kada očekujemo razvedravanje i ponovni povratak na letnje temperature -

- Ovo će biti najtopliji dani, sa paklenim vrućinama za ovo leto od petka smo završili sa vrelinama - kaže Slobodan Sovilj iz RHMZ-a.

