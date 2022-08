Kompanija „Đak“ poklanja: 1.000 din popusta za kupovinu patika

Početak svake školske godine predstavlja određen stres za celu porodicu. Za decu, bilo kog uzrasta, to je novo životno poglavlje. Za roditelje, to je briga kako obezbediti novac za sve neophodno.

Tim povodom, kompanija „Đak” odlučila je da pred početak nove školske godine nagradi sve svoje kupce sjajnom akcijom i pokloni im vaučer u iznosu od 1000 rsd popusta za kupovinu bilo kog para patika. Za ovu kompaniju đaci i porodica su na prvom mestu i vaučer za kupovinu patika predstavlja jedan od načina kako da im pomognu. Za ovu akciju izdvojen je budžet od neverovatnih 500.000.000 dinara.

foto: Promo

„Više od 30 godina Đak predstavlja jedan od vodećih regionalnih multibrend lanaca sportske opreme i ima dugogodišnju tradiciju u pružanju podrške porodicama. Uvek nastojimo da svojim aktivnostima podržimo sport, rekreaciju i zdrav način života. Kao kompanija koja svojim poslovanjem želi pozitivno da utiče na društvo, u ovim izazovnim vremenima stalo nam je da dodatno podržimo porodice u Srbiji. Zato se trudimo, da kontinuirano osmišljavamo i realizujemo aktivnosti kao što je i ova akcija, koje će na konkretan način pokazati jasnu želju kompanije „Đak Sport“, da u skladu sa svojim mogućnostima, olakša, omogući i učini još dostupnijim svoje proizvode upravo porodicama, sa kojima kompanija živi, raste i deli dobro i loše.“ – istakli su iz kompanije Đak.

foto: Promo

Ovo predstavlja početak velike akcije koja će trajati do 19. septembra i odnosi se na SVE modele patika, bez obzira da li su na sniženju ili ne. Poklon vaučer od 1000 rsd popusta moći ćete da iskoristite za kupovinu patika u svim „Đak Sport“ i „The Spot“ radnjama širom Srbije i na njihovim online shopovima. U njihovoj bogatoj ponudi možete naći sportsku obuću mnogih svetskih brendova, od Nike, Adidas, Reebok, Skechers, Puma, Kappa, New Balance, Hummel, do Converse, Under Armour, Emporio Armani, Replay, Pepe Jeans, Mizuno, Merrell, ali i mnogih drugih.

foto: Promo

Zato ne gubite vreme i potražite svoj vaučer kod promo timova u mnogim gradovima širom Srbije ili ih preuzmite u nekoj od Đak Sport i The Spot radnji.

(Promo)