HITNO UPOZORENJE RHMZ-A: U narednih sat vremena ove delove Srbije pogodiće jako nevreme! PLJUSAK I GRMLJAVINA zahvatili Beograd

Republički hidrometeorološki zavod izdao je rano jutros hitno upozorenje na jake grmljavine praćene gradom.

"U narednih sat vremena na području Mačve, Srema i u pojedinim delovima Beograda lokalno jaki plјuskovi, grmlјavina i kratkotrajna pojava grada", upozorava RHMZ.

Jak pljusak praćen grmljavinom i vetrom zahvatio je Beograd jutros nešto posle šest sati.

Kako se ističe, do 8 časova na području Beograda, u Vojvodini, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji očekuju se pljuskovi sa grmljavinom.

Najintenzivniji pljuskovi i kratkotrajna pojava grada očekuje se u Mačvi, Sremu i pojedinim delovima Beograda.

Takođe, RHMZ je rano jutros izdao upozorenje i na vremenske nepogode za vikend.

foto: Printscreen/RHMZ

"Danas i sutra na području Srbije očekuje se lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Plјuskovi i grmlјavine mestimično će biti intenzivniji uz količinu kiše veću od 40 mm za 24 h.

Na području Beograda povremeno se očekuju plјuskovi i grmlјavine, koji danas lokalno mogu biti intenzivniji uz količinu kiše veću od 40 mm za 24 h, pojavu grada i jakog ili olujnog vetra", upozorava RHMZ.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom.

foto: Printscreen/RHMZ

Posle podne i uveče očekuju se veće padavine, lokalno i grad i jak ili olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 22, najviša od 27 do 32. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

U Beogradu umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će posle podne i uveče na širem području grada biti intenzivniji. Mogući i grad i jak ili olujni vetar. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 29. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa hroničnim obolјenjima. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane meteoropatske reakcije su nesanica i bolovi u mišićima.

Na snazi narandžasto upozorenje

Narandžasti meteo alarm upaljen je danas za celu teritoriju Srbije zbog kiše i grmljavine, a to znači da je vreme opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navode iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U nedelju još svežije i pretežno oblačno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 22°C do 26°C. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Prva tri dana iduće sedmice se nastavlja svežije vreme od proseka uz promenljivu oblačnost sa čestom povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 22°C do 27°C. U drugoj polovini sedmice više sunčanih sati i postepeno toplije sa manjom šansom za pljuskove.

(Kurir.rs)