OLUJE I GROMOVI TUTNJE SRBIJOM! Meteorolozi otkrivaju koliko dugo će nevreme trajati, a evo kako DA SE ZAŠTITITE OD UDARA GROMA

Dugo očekivano rashlađenje stiglo je u Srbiju, ali nevreme propraćeno olujnim vetrom, obilnim padavinama, gradom i udarima groma pravilo je juče haos po čitavoj zemlji. Meteorolozi najavljuju da će i narednih pet dana biti nestabilno vreme, sa pljuskovima, gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom.

Naime, stanovnici severne i centralne Srbije prisustvovali su juče katastrofalnim scenama nevremena, koje se retko viđa, i skoro apokaliptične slike i snimke delili na društvenim mrežama.

Kako se zaštititi od udara groma - Sakrijte se u zatvorenu prostoriju s metalnim oivičenjima, gromobranom i zatvorite vrata i prozore - Držite se dalje od utičnice - Siđite u udolinu ili kanal - Uđite u automobil - Kišobran s metalnim vrhom posebno privlači grom - Ne koristiti mobilne i fiksne uređaje na otvorenom - Nemojte prilaziti visokom drveću

- Bio sam na pedeset metara od dalekovoda kada je gađao, mislio sam da je raketa eksplodirala. Toliko je glasno puklo. Na dalekovodu je došlo do jakog varničenja, a nedugo zatim je svu struju preneo na obližnji objekat i strujomer na kući kod komšije, gde je izbio požar. Nastao je veliki crni oblak dima, koji je prekrio naše naselje - rekao je RINU komšija Miloš.

Kako se sačuvati od jakog grada - Ako ste u kolima, zaustavite se uz rub puta, preporučljivo ispod mosta ili natkrivenog parkinga - Ako ste na ulici, pronađite zaklon - Ako zaklona nema, zaštitite glavu - Ne skrivajte se ispod drveća jer možete biti povređeni ako se neka grana polomi

Nevreme nije zaobišlo ni srpsku prestonicu, a pored obilnih padavina Beograđane je probudila i jaka grmljavina, dok se od udara groma zapalio splav kod Šljunkare na makiškoj strani Save i plamen je progutao celu kućicu.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da će i narednih pet dana biti nestabilno vreme, sa pljuskovima, gradom, grmljavinom i pojačanim vetrom.

Opasna mesta tokom oluje u Beogradu - Ada Ciganlija: velika površina, bez značajnih visokih objekata s gromobranima, dosta šume, otvorenog prostora i voda - Kalemegdan: deo grada sa dosta drveća - Avala: kao planina posebno je opasno mesto prilikom grmljavine - Zvezdarska šuma: veća nadmorska visina i šuma - Mostovi: blizina vode, otvoren prostor - Kejovi: blizina reke, udaljenost zgrada

- Očekuju se velike količine kiše, ponegde i preko 50 litara po kvadratu, pa bi slivnike obavezno trebalo očistiti gde je to moguće i tako smanjiti mogućnost ponovnih poplava - savetuje Ristić.

Prognoza vremena Kiša i početkom septembra Meteorolog Ivan Ristić prognozira da u drugoj polovini sledeće nedelje predstoji postepena stabilizacija vremena, sve manje oblaka koji mogu usloviti pljuskove kiše, a sve više sunca i porast temperature: - Za sledeći vikend, 27. i 28. avgusta, maksimalna temperatura je ponovo preko 30 stepeni Celzijusa i kretaće se od 30 do 35 stepeni u nižim predelima i 22 do 27 stepeni na planinama. Krajem avgusta i početkom septembra, kao najava predstojeće jeseni, počinje promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše i sve više oblaka, sa postepenim padom temperature. Krajem prvih deset dana septembra maksimalne temperature kretaće se od 20 do 25 stepeni u nižim predelima i 12 do 17 stepeni na planinama.

On ipak ističe da bi padavine trebalo da poprave hidrološku situaciju, jer će, osim u našoj zemlji, padati i u susednim. - Maksimalna temperatura je u osetnom padu već danas i u ponedeljak, biće malo iznad proseka za treću dekadu avgusta i kretaće se od 22 do 27 stepeni Celzijusa u nižim predelima i 14 do 19 stepeni na planinama - rekao Ristić.

