BOLI ME BRE UVO ŠTO RADITE ZA 1.000 DINARA DNEVNO! Skandalozna objava šokirala Srbiju MESEČNO ZARADIM 2.000 EVRA, A VI SE J*BITE

Na društvenim mrežama pojavila se objava jednog korisnika koji je zbog bakšiša grubo izvređao sve koji se bave konobarisanjem u Srbiji.

- Ne dam bakšiš. Ne zanima me što radite za bedne plate. Sami ste izabrali i pristali na taj posao. Ionako je konobarski posao vrlo isprazan, uzmeš piće i doneseš ga do stola, vau, pa ti zaslužuješ milione! NE! Zamisli da ti vatrogasac ugasi požar u kući i ti mu sad daš 1.000 evra jer ipak kuća vredi mnogo više. Boli me bre uvo što radite za 1.000 dinara dnevno, ako vam se ne sviđa, radite nešto dostojanstvenije, a ne najjadniji posao na svetu, konobarisanje - napisao je nepoznati korisnik na jednom portalu.

foto: Printscreen/Ispovesti

Objava je pokrenula lavinu komentara iz celog regiona.

- Tvoja stvar je da li ćes da ostaviš bakšiš ili ne, ali ovo vređanje nije ok. Zapitaj se odakle ta mržnja u tebi kad ovako pričaš. Svaki pošten posao je dostojanstven - odgovorio mu je jedan korisnik.

Stigao je i ekspresan odgovor jednog konobara.

- Dok vi svoje dostojanstvene poslove radite za maksimalno 500 evra ja kao konobar zaradim mesečno 2.000 evra pa se vi sa svojim "dostojanstvenim poslovima" j*bite - nadovezao se drugi korisnik.

- Mrš đubre jedno! Napraviš piće i doneseš. Jel? Kako bih te stavila da radiš u kafani. Takav ne bi izdržao ni mesec dana. Ne moraš ostaviti bakšiš, ali vređanje je dno dna. Nadam se da ćeš jednog dana izbrbljati to na glas pa da te konobar polije vrelom kafom - iznervirala se jedna korisnica.

- Dabogda ti deca bila konobari - napisao je jedan korisnik.

(Kurir.rs)