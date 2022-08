LJUDI, PAZITE! Ako vam istekne lična karta, BANKA VAM ODMAH BLOKIRA RAČUN! Žalbe samo stižu, ove transakcije se samo ODBIJAJU!

- Doživeo sam veliki šok jer su mi bukvalno onemogućili da plaćam bilo šta, sve transakcije su mi odbijene, priča R. S., klijent jedne poznate banke, koja mu je blokirala račun.

Kako se lična karta najčešće izdaje na 10 godina, mnogi zaborave kada bi trebalo da je produže, pa dolaze u bezizlazne situacije, a jedna od njih je da ne mogu da raspolažu svojim novcem koji im je na računu u banci. Interesantno je da banke u tom slučaju dozvoljavaju da na bankovni račun novac bude uplaćen, ali je s druge strane zabranjeno raspolaganje tim parama, i to na bilo koji način. U policijskoj stanici se u proseku čeka oko sedam dana na izdavanje nove lične karte nakon podnošenja zahteva.

Međutim, dešava se da se na termin za podnošenje zahteva čeka i po nekoliko nedelja, a to znači da je za to vreme novac zarobljen na računu.

Na ovaj problem upozorio je naš čitalac R. S., koji nam se požalio da mu je njegova banka ukinula sva plaćanja zato što mu je istekla lična karta.

- Ovo obaveštenje iz banke stiglo mi je bukvalno dan pre "crvenog" datuma. Odmah sam otišao u policiju, gde mi je rečeno da, kada predam zahtev, nova lična karta će biti gotova za desetak dana. Ne znam da li je to uobičajena praksa ili sam izabrao "pogrešnu" banku? Doživeo sam veliki šok, jer su mi bukvalno onemogućili da plaćam bilo šta, sve transakcije su mi odbijene, a nisam mogao da podignem ni keš na bankomatu. Pošto su mi sve transakcije odbijene, naplaćena mi je i naknada od 35 dinara za svaku - priča klijent ove banke.

Ukinuli sve

Kako kaže, pasoš mu je važeći, pa mu nije jasno zašto to nije mogao da koristi za identifikaciju u banci.

- Neverovatno je da me niko ništa ne pita, a da mi ukine upravljanje mojim resursima na neodređeni period. Na njemu su moja sredstva i služe mi za sva plaćanja, a to sto će mi isteći i biti prekinuti servisi koji nisu plaćeni nikog nije briga - kaže on. Da ovo nije usamljen slučaj i da ta banka nije jedina koja vam onemogućava korišćenje računa, pa čak ni kada imate potvrdu da ste predali za novu ličnu kartu, pokazuje i sledeći primer:

- Stigao mi je mejl sa obaveštenjem da mi za mesec dana ističe rok važenja lične karte s upozorenjem da će mi račun nakon isteka biti privremeno blokiran dok ne produžim taj dokument. Nakon toga usledila je jurnjava s vremenom. Pošto ne mogu tako lako da izađem s posla, nisam odmah predala zahtev u policijskoj stanici da mi se produži važenje lične karte, a nisam ni verovala da će mi račun odmah biti blokiran - priča jedna Beograđanka, koja se vrlo brzo uverila u suprotno:

Potvrda iz policije

- Prvog dana pošto mi je istekla lična karta račun mi je blokiran. Iz banke su me o tome obavestili putem mejla i poručili da mogu samo da primim novac na račun, ali ne i da uzimam sa računa. Ja sam im rekla da sam predala zahtev policiji za produženje ovog dokumenta i da sada čekam da mi izdaju taj dokument. Pošto sam bila veoma uporna, uspela sam da se "izborim" da im slikam potvrdu iz policije da sam predala zahtev da mi se produži lična karta i pošaljem sliku. Oni su mi izašli u susret i skinuli blokadu sa računa.

Kako su mi rekli u banci, to im je mera bezbednosti kako neko ne bi zloupotrebio moje dokumente i podigao novac sa računa - priča ova korisnica.

Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača ,,Efektiva" objašnjava da se građanima kojima istekne lična karta ne blokira račun, već banke ne dozvoljavaju isplatu dok im se klijenti ponovo ne identifikuju važećim dokumentom.

- Banka ne bi smela da blokira račun, već ne dozvoljava isplatu dok se klijent ponovo ne identifikuje važećom ličnom kartom i ažuriranom adresom ako je menjana. To su propisi koje je odredila Narodna banka Srbije i primenjuju se u bankama - objasnio je Gavrilović.

