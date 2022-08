POJAS MORA DA SE VEZUJE I U AUTOBUSU, A MNOGI NE ZNAJU NI DA POSTOJI: Okanović objasnio i ko su prevoznici s njive

BEOGRAD - Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je da je autobus najbezbednije drumsko prevozno sredstvo u Srbiji.

Problem je što nemamo tzv. crnu listu da se zna ko je ozbiljan i bezbedan prevoznik, a ko nije, napomenuo je Okanović i istakao za RTS da moramo da vezujemo pojas i u autobusu. Posle još jednog prevrtanja autobusa, izvesno je da u domaćem autobuskom prevozu na međunarodnim linijama ne funkcioniše sve kako treba. Nesreća kod Leskovca je još jedna u poslednjih nekoliko dana, u kojima je došlo do prevrtanja putničkog autobusa.

Mnogi i ne znaju da postoji pojas u autobusu

"Ljudi nemaju naviku, smatraju da im je to nepotrebno, mnogi ne znaju da postoji pojas u autobusu, njegova funkcija je da prilikom prevrtanja zaštiti putnika da ne dođe do izletanja iz autobusa", objasnio je on.

Da su bili vezani, ne bi bilo povređenih, kada dolazi do prevrtanja, najveći broj ljudi strada zato što ili podlete pod autobus ili povrede telom nekog ko je ispod njih, naveo je Okanović.