OBLAČNO U SRBIJI U SREDU: Smenjivaće se kiša i pljuskovi sa grmljavinom!

BEOGRAD - U Srbiji će u sredu biti oblačno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 24 do 28 stepeni. Vetar slab do umeren. U Beogradu oblačno, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 18, najviša oko 25 stepeni.

Biometeorološki uticaj relativno je povoljan za većinu hroničnih bolesnika, a izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i disajnim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i poremećaj sna.

