MILOŠEVIĆ NIKADA NIJE OTIŠAO NA TITOV GROB: Joška Broz brutalno o prošlosti OVAJ IZAZOV JOŠ NIJE PRIHVATIO NIKO OD POLITIČARA

Gost Kurir televizije bio je Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita. I upravo je Tito bio tema današnjeg razgovora.

- Tito je čovek o kome se stalno priča. Stav tadašnjih vlasti je bio da jedni pljuju po Titu, a drugi da ćute - rekao je Joška Bro, Titov unuk, u Pulsu Srbije na Kurir televiziji i dodao:

- SPS u ono vreme i Milošević uopšte se nije izjašnjavao o Titu. Slobodan Milošević nikada nije bio na Titovom grobu, iako je od njega bio udaljen na 500 metara. Oni koji su trebali da brane Tita, ti su prestali da ga brane i ćutali su. Uplašili su se nove vlasti. To se i dan danas dešava. Bilo je mnogo toga pozitivnog. Nudim, evo, ko god hoće od političara, da sednemo i da uzmemo dva lista papira - ja da pišem šta je bilo dobro, a oni da pišu šta je bilo loše. Nijedan do sada to nije prihvatio - zaključio je Joška Broz.

