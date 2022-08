FILA PROGOVORIO O MISTERIOZNOJ SMRTI TAPIJA: Poludeo sam zbog njegove smrti, evo šta se dogodilo u policijskoj stanici!

Advokat Toma Fila otkrio je da je bio veliki prijatelj sa slikarom Draganom Maleševićem Tapijem koji je umro pre 20 godina, pod, kako mnogi i danas veruju nerazjašnjenim okolnostima u policijskoj stanici tokom ispitivanja.

Fila kaže da ga je smrt dugogodišnjeg prijatelja veoma potresla toliko da je veštacima zapretio da će "imati posla sa njim" ako ne budu radili svoj posao kako treba, piše Mondo. Fila je otkrio kako je Tapi umro u policijskoj stanici, zašto su ga privodili i da li su mu zaista stavljali kesu na glavu.

"Jedna žena je progovorila i rekla da je njene pasoše uradio Tapi pa je policija došla kod njega u stan. Vide policajci da mu nije dobro. I tokom pretresa stana mu nađu cigarete i još ga prekore što puši a lošeg je zdravlja. Sprat iznad je živela medicinska sestra koju su pozvale njegova žena i ćerka. Ona im je rekla da Tapi mora u bolnicu.

Njemu je već bilo loše. Ali on neće. Kaže kako hoće prvo da ide do MUP-a da da izjavu pa će posle u bolnicu. Još su i policajci predlagali da ga odvezu prvo do bolnice. Ali on je hteo prvo do policije, najverovatnije se nadao da će mu biti bolje i da posle neće morati u bolnicu", priča Fila.

Istakao je da su on i Tapi bili mnogo dobri drugovi.

"Skoro svaki dan smo bili zajedno. Žena me zove i javi mi da je Tapi umro. Ja bio u Hagu. Rekoh, kaži veštacima da ga ne pipaju, dolazim sutra. Nađem zamenu i dođem u Beograd prvim avionom. Rekao sam ljudima koji su radili obdukciju i rekao im – pregledajte dobro leš, nemojte da utvrdim da nešto nije urađeno kako treba, imaćete posla sa mnom.

Verujte drug mi je umro. Gledajte dobro, otvorite četvoro očiju. Ako je neka sila primenjena na njemu ja znam kako ću se obračunati. Poludeo sam zbog njegove smrti. Njegova porodica me je smirila, rekli su mi da mu je već i u stanu bilo loše. Posle su mi doneli izveštaj sa obdukcije, ja sam ga video pre policije. I nije bilo nasilja nad njim. I te priče o stavljanju kese na glavu nisu tačne. Što da mu stavljaju kesu, pa on je bio njihov", kaže Fila i dodaje da Tapi nije bio naivan tip.

"Saša Aleks mu je izbio zube pa je pobegao u Ameriku. Dok nije čuo da je Tapi umro nije smeo da dođe u Srbiju. Ovako je bio duhovit i zabavan čovek. Istina je da je Tapi bio mason. Jurio je po Homolju neko zlato. Po tri meseca je znao tamo da ostane. Pričao je kako mora čovek da ispuni devet uslova da bi mu se ta neka pećina otvorila i da bi našao zlato. Tvrdio je da je ispunio samo šest", ispričao je Fila.

Kurir.rs/Mondo (Petar Latinović)