PORODICI PRETI KAZNA ZATVORA! OSTAVILI JE DA ŽIVA TRULI, IZ RANA JOJ IZLAZILI CRVI! Poznato u kakvom je stanju žena iz Majdanpeka

Žena od 59 godina iz sela nadomak Majdanpeka, koja je zbog potpunog zanemarivanja porodice počela živa da truli i da joj iz rane na telu izlaze crvi, smeštena je posle apela Kurira nadležnima u Opštu bolnicu u Majdanpeku, gde se, kako smo nezvanično saznali, oporavlja i pod stalnim je nadzorom lekara.

Članovi porodice koji su je doveli do tog stanja će možda krivično odgovarati, a ako se to desi - preti im kazna zatvora do pet godina!

Lekari se raspituju ko je odgovorna osoba za nju, jer je tamo dovedena u polusvesnom stanju i bez ličnih dokumenata. Od petka su pokušavali da stupe u kontakt s njenim nevenčanim suprugom, jer je potrebno da se u bolnicu donesu pelene, talk, vlažne maramice i flaširana voda za pacijentkinju.

- Potrebne su joj pelene, manji broj jer je izuzetno mršava, kao i flaširana voda. Stalno traži vodu jer je jako žedna. Njeno stanje nije dobro, ali ide nabolje. Sada je bolje od onog u kom je bila po prijemu. Dovedena je u katastrofalnom stanju, puna crvljivih i zagnojenih rana. Onaj ko ju je negovao nije pazio i doveo ju je u stanje opšte zapuštenosti - kaže naš izvor koji je upoznat sa svim detaljima, a na pozive Kurira niko iz bolnice nije odgovarao.

Muž se prepoznao Zvao Kurir da kaže da nisu u braku Nakon što je Kurir u jučerašnjem broju objavio tekst s naslovom "Šokantno: Šlogiranu i nepokretnu ženu porodica ostavila da živa truli, iz rana su joj izlazili crvi", redakciju Kurira i autora teksta pozvao je nevenčani suprug ove žene. Iako smo ženi zaštitili identitet - zamutili lik, nismo stavili ni inicijale, pa ni tačno mesto njenog prebivališta, on se prepoznao i zapretio nam tužbom. - Mi nismo u braku, vezi, ni vanbračnoj zajednici. Ona je kod mene živela kao podstanar. Otkad se šlogirala, zvao sam Centar za socijalni rad, 20 puta su me odbili, molio sam da je stave u neki dom. Vodio sam je po lekarima, nije tačno da nisam. Niko nije hteo da pomogne - rekao je. Obećao je da će za sve što nam je rekao da nam dostavi dokaze, ali do zaključenja broja to nije učinio, niti nas je više pozvao.

Advokatica Tamara Radojčić, saradnik advokatske kancelarije "Simović" iz Novog Sada, za Kurir kaže da se može reći da je ovde reč o krivičnom delu zlostavljanje i zanemarivanje u porodici.

- Ovde ima posla za policiju. Centar za socijalni rad i lekari iz bolnice dužni su da obaveste policiju ukoliko se sumnja na zanemarivanje pacijentkinje. Policija onda treba da pokrene predistražni postupak i sasluša odgovorno lice. Ako je to vanbračni suprug, onda odgovornost svakako leži na njemu. Nadležni organi bi morali da reaguju u ovom slučaju - rekla je naša sagovornica i dodala da odgovorni u ovom slučaju treba da se gone po službenoj dužnosti.

- Za osnovni lakši oblik zanemarivanja kao oblika nasilja je zaprećena kazna od tri meseca do tri godine. Ukoliko je nastupila teža posledica za zdravlje člana porodice, zaprećena kazna je od godinu do pet godina zatvora, a ukoliko nastupi smrt člana porodice, onda je to teži oblik i zaprećena je kazna od godinu dana do osam godina. Pored ovog krivičnog dela možda ima i elementa za krivično delo nasilja u porodici, ako ju je pored svega toga i zlostavljao.

Iz MUP Srbije kažu da ovaj slučaj nije u njihovoj nadležnosti i da se obratimo Centru za socijalni rad, što smo mi već u nekoliko navrata i učinili, ali zvanične odgovore nismo dobili.

Podsetimo, informaciju o stravičnom zanemarivanju ove žene Kurir je dobio prošle nedelje, kada smo alarmirali sve nadležne, pa i Centar za socijalni rad u Majdanpeku. U centru su nam rekli da je direktorka na odmoru, ali je dežurna socijalna radnica ipak samoinicijativno reagovala nakon našeg poziva i dala nalog seoskom lekaru da ode na adresu. On je tamo pronašao ženu u katastrofalnom zdravstvenom stanju i ona je hitno prebačena u Opštu bolnicu Majdanpek, gde se i sada nalazi.

Brankica Janković Rastužila me je sudbina nesrećne žene, nadležni da reaguju Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ostala je zatečena kada smo je uputili u sudbinu žene koja se sada nalazi na lečenju u bolnici u Majdanpeku. Za naš list rekla je sledeće: - Iskreno sam šokirana i teško da mogu da nađem adekvatne reči. Jako me je rastužila sudbina žene iz okoline Majdanpeka, koja je u takav položaj dospela zbog svog zdravstvenog stanja. Iako se mi kao društvo često ističemo primerima dobre prakse, međugeneracijske solidarnosti, čuvanjem porodičnih odnosa i tom prilikom se pozivamo na dobru tradiciju koju baštinimo, ovakvi slučajevi me duboko postide. Koliko god da su retki, primeri brutalnog zanemarivanja bolesnih i nemoćnih uvek treba da nam posluže za duboko preispitivanje kuda kao društvo idemo. Takođe me zabrinjava zašto niko iz bliže okoline nije reagovao. Očekujem od nadležnih da utvrde kako je do ove situacije došlo. Brankica Janković foto: Privatna Arhiva

Kako je za Kurir ispričao naš sagovornik, od januara, kada se ova žena šlogirala, nevenčani suprug držao ju je u hladnoj ostavi. Niko je nije kupao, zbog čega ima i tešku ginekološku upalu. Bila je ulepljena i po ranama su joj šetali crvi, a sve je smrdelo. Žena je inače posle šloga ostala nepokretna, a infarkt mozga je, prema nalazu lekara u koji smo imali uvid, učinio da otežano govori i ostale su joj mentalne smetnje.

Primalac je socijalne pomoći jer je bila nezaposlena. U kući nevenčanog supruga prijavljena je kao podstanar, što je, navodno, bio njihov dogovor da bi ona ostvarila pravo na socijalnu pomoć, a u tom domu žive i deca iz njegovog prethodnog braka.

Suzana Trajković

