POSLE NAJNOVIJEG TROVANJA U NIŠU: Šta se dešava u telu kad pojedete buniku? Tri devojčice iz CG pre 5 godina mogle da nastradaju

BEOGRAD/NIŠ - U Nišu su zabeleženi simptomi još jednog trovanja kod odraslog muškarca koji na sreću nisu ostavili posledice.

I on je kao i porodica koja se prethodno otrovala koristio heljdino brašno u ishrani a, kako je rekao, sam je prepoznao simptome posle čega je analiza krvi i urina potvrdila prisustvo tzv. atropina.

Najnoviji slučaj iz Niša podsetio je na slučaj koji se dogodio pre pet godina u Podgorici kad su tri učenice, videvši video-snimak na tu temu na mrežama, probale buniku.

Podsetimo, kako je tada izvestila RTV Crne Gore, tri učenice jedne osnovne školeiz Podgorice, nakon gledanja video klipa na društvenim mrežama, iz znatiželje pojele semenke bunike, otrovne biljke koja izaziva halucinacije i komu. Srećom, sve se dobro završilo.

foto: Youtube Printscreen

Video je probudio znatiželju kod tri drugarice koje su, vraćajući se kući iz škole, pronašle biljku buniku ili tatulu koja, kako je tada objasnila farmaceutkinja Verica Dabanović, raste oko smeća i u nečistim uslovima, i probale je. Ishod je zbog njihovog otrova bio - intenzivna njega.

Seme bunike ili tatule izaziva širenje zenica, sušenje grla, ukočeni pogled, povećan očni pritisak, ubrzan rad srca, ali i druge nuspojave.

"Dolazi do smanjenja pokretljivosti creva, opstrukcije bešike. To su osnovni, a takođe dolazi i do mentalnih poremećaja, priviđanje, halucinacije, buncanje, histeričan napadan smeh i može dovesti do kome", objasnila je tada Dabanović.

Šta je atropin Atropin je molekul (otrovni alkaloid) dobijen iz velebilja (Atropa belladona) i bunike (Hyosciamus). On je sekundarni metabolit tih biljaka. Atropin se koristi kao lek sa širokim spektrom efekata, npr. protiv bolesti srca i nerava.

Kurir.rs/RTCG