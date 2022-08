NAGNULA SAM SE I NA STOLU VIDELA IME MOG MUŽA! Advokatica Polić za Kurir TV: BOROVIĆ MI JE UZEO 1.750 EVRA, PA ME PREVARIO!

Milena Polić koja je, po njenim rečima, doživela strašnu nepravdu od strane čuvenog advokata Borivoja Borovića gostovala je u jutarnjem programu gde je otkrila do detalja svoju stranu priče vezanu za navod nu prevaru čuvenog advokata.

- Advokat Borivoje Borović uzeo je od mene 1.750 evra i uz to sam mu dala sve svoje poverljive podatke kako bi me zastupao u brakorazvodnoj parnici, a on je potom uzeo iz među 5.000 i 10.000 evra od sada već mog bivšeg muža, što je moj bivši suprug i sam potvrdio, da bi njega zastupao i iskoristio sve informacije koje sam mu dala na moju štetu.Time je čuveni Borović prekršio advokatski kodeks i etiku, kako bi što više para uzeo - tvrdi za Kurir Milena Polić, koja je i sama advokat.

Tvrdi da je Borovića privukla priča o novcu njenog bivšeg supruga i da je on zloupotrebio svoj položaj videvši nezaštićenu majku bez ikakve podške.

Kada su novinari Kurira pozvali advokata Borivoja Borovića, on u prvi mah nije znao o kom slučaju je reč, ali se, nakon detaljnijeg objašnjenja, setio. Negirao je sve optužbe. Iz Advokatske komore Beograda kažu da postupak još uvek nije okončan.

Polićeva se setila prvog trenutka kada je stupila u kontakt sa Borovićem sa verovanjem da će je zaštititi, mada to, kako kaže, nije bilo baš tako.

- Saradnja je počela kada sam ja došla u njegovu advokatsku kancelariju gde je bila njegova ćerka Irina Borović, koja je saslušala moj problem. Ja sam tada došla sa detetom i rekla sam da želim da se razvedem i da imam ogromne probleme sa suprugom. Ona je rekla da nema nikakvih problema i da će me zastupati. Tu su bila još dva momka advokata početnika i sekretarica. Tražila sam da me gospodin Borivoje zastupa i oni su rekli da nema nikakvih problema. Tamo sam im se poverila i otkrila sve šta mi je suprug radio tokom braka. Tražila sam prvenstveno pomoć od njega da me zaštiti kada krene razvod jer sam znala kakav je moj bivši suprug - rekla je Polić.

foto: Kurir televizija

- Sledeći sastanak je bio da se dogovorimo i dođemo kod njega i da moj muž prisustvuje. Ja sam pozvala bivšeg supruga i pitala ga da li možemo mirnim putem da se raziđemo. Borivoje je krenuo mene da zastupa tada i rekla sam mu koja imovina je u pitanju što u Srbiji, što u Crnoj Gori. Posle toga sam povukla sporazum i angažovala gospodina Kapora. Kod njega sam došla jer sam u međuvremenu čula od prijatelja da je Borivoje počeo da zastupa mog supruga i prenosi mu informacije. U to sam se čak i lično uverila kada sam se jednom prilikom nagnula i videla da na njegovom stolu da stoji ime, prezime i telefon mog supruga, kao i taj predmet - rekla je Polić.

foto: Marina Lopičić

- On je sve što sam ja njemu rekla zloupotrebio, sa tim da je izneo i jednu neistinu da nisam čuvala dete što je mene jako pogodilo. Ja sam nakon toga otišla u advokatsku komoru Srbije gde sam rekla da ću podneti prijavu što sam i uradila. Oni su mi tu prijavu odbacili jer je kao istekao neki rok - rekla je Polić.

Borivoje Borović Sve su to laži, htela je da radi mimo zakona - Ona je htela da se rade stvari koje nisu po zakonu, nisam želeo da učestvujem u tome. U svakom slučaju, po mom sećanju, njih dvoje su oboje dolazili u kancelariju i to rešili mirnim putem. Kao advokat nisam preduzeo za nju ništa povod ovog slučaja, a sve ostalo su gluposti i laži - rekao je advokat za Kurir.

- Ne znam šta tu nezakonito može da bude kada kao majka sa malim detetom dođeš kod advokata i tražiš da te zastupa. Na kraju posle povlačenja tih sporazuma je rešeno to pitanje sporazumom o razvodu braka, ali tako što sam ga ja napravila i tako što se umešao predsednik Aleksandar Vučić. Neću se žaliti na odluku advokatske komore Srbije jer i kada sam otišla tamo oni su rekli da je njegova greška. Odustaću u ovom trenutku od Borovića jer je advokatska komora stala na njegovu stranu - rekla je Polić.

Kurir.rs

