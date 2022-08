STRUČNJAK OTKRIO KADA SE U SRBIJI OČEKUJU JAČI ZEMLJOTRESI! Šta nas čeka posle potresa u regionu, OVI MESECI NAJKRITIČNIJI!

Zemljotresi koji su pogodili region ovih dana označavaju početak pojačane seizmičke aktivnosti objašnjava meteorolog Ivan Ristić koji već dve godine istražuje problem pomeranja tla.

Zemljotresi koji su jutros pogodili Stolac i pre dva dana okolinu Bileće prema rečima meteorologa Ristića nisu ništa iznenađujuće budući da kraj leta označava početak pojačane seizmičke aktivnosti.

- Kraj leta i početak jeseni takođe označava početak pojačane seizmičke aktivnosti kako kod nas tako i u regionu. Do ovog zaključka došli smo analizom seizmičkih podataka u poslednjih 120 godina od kada se zemljotresi mere i prate. Podaci ukazuju da se podrhtavanja tla javljaju mnogo češće u proleće i jesen i da su mnogo jača, a tada se dogodilo svih deset zemljotresa jačine veće od 5 stepeni Rihterove skale. Epicentar zemljotresa bio je uglavnom oko Kopaonika ili u centralnoj Srbiji. Zemljotrese manjeg stepena jačine do 2 Rihtera imamo skoro svaki dan tokom cele godine u Srbiji, ali ih, srećom, ne osećamo - objašnjava Ristić.

Iako su nas jači potresi za sada zaobišli, Ristić ističe da u drugoj polovini oktobra, u novembru i decembru najviše ima šansi za jače potrese. Naš sagovornik napominje da se tlo u regionu još nije smirilo, te da se mogu očekivati novi potresi, piše Informer.

- Zemljotresi koji su se sinoć i jutros dogodili kod Stoca i pre neki dan kod Bileće, ukazuju da se tlo na tom regionu još nije skroz smirilo i da se mogu desiti i ponovo neki jači potresi. Zemljotresi ovakve snage se uglavnom osećaju na teritoriji gde se dešavaju - ističe on.

Do 2030. godine pojačana aktivnost planete Zemlje

Prema Ristićevoj teoriji nalazimo se u periodu pojačane aktivnosti planete Zemlje što dodatno povećava šanse za jače potrese, pa se podrhtavanje tla može očekivati i na teritoriji Srbije.

- Dodatno komplikuje stvar i povećava šanse za jače zemljotrese što se, prema mojoj teoriji "tajna veza između klime vulkana i zemljotresa", nalazimo u periodu pojačane aktivnosti planete Zemlje koje će trajati do 2030. Očekuje nas turbulentan period sa čestom pojavom zemljotresa, erupcija vulkana i daljim porastom globalne temperature. Sada smo u periodu kada mnogo više toplote to jest energije iz samog jezgra dolazi ka zemljinoj površini, što pored povećanja temperature same planete utiče na česte zemljotrese i vulkane širom planete, kojima smo svedoci - ističe naš sagovornik.

Zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihteru zatresao je jutros područje kod grčkog ostrva Lefkada, a budući da za mnoge letnja sezona nije gotova i da naši turisti i u septembru odlaze na ovo ostrvo Ristić ističe da situaciju treba pratiti.

- Zemljotres kod Lefkade nije imao naknadne slabije potrese tako da treba pratiti situaciju u naredna tri dana - zaključio je naš sagovornik.

Kurir.rs/Informer