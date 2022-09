ČUVENI ADVOKAT BORA BOROVIĆ MOŽE DA OSTANE TRAJNO BEZ LICENCE? Polić ga je optužila za PREVARU, a sve zavisi od ovoga (FOTO)

Advokat Borivoje Borović bi mogao da ostane bez licence na šest meseci, pa i da dobije trajnu zabranu bavljenja advokaturom ukoliko se dokažu optužbe za prevaru koje je protiv njega iznela Milena Polić, takođe advokat.

Ona je Advokatskoj komori Beograda predala dokumentaciju kojom je pokušala da dokaže da je Borović, kog je angažovala u brakorazvodnoj parnici i platila mu 1.750 evra, nameravao da je ošteti za stan u Budvi od 150.000 evra, jer je u tajnosti istovremeno radio za njenog sada već bivšeg muža, od kojeg je, kako je Polićeva u tekstu objavljenom u jučerašnjem Kuriru tvrdila, uzeo između 5.000 i 10.000 evra.

Takođe navodi da je sve informacije i detalje koje mu je u poverenju ispričala preneo njenom suprugu i iskoristio protiv nje. Istakla je da je Borović prekršio advokatski kodeks i etiku kako bi što više para uzeo, i dodala da veruje da je on uticao na Advokatsku komoru Beograda (AKB) da njena prijava protiv njega ne dobije epilog kakav je očekivala.

Borivoje Borović foto: Marina Lopičić

- Držali su predmet dovoljno dugo u fioci da bi ga na kraju odbacili pod izgovorom da je zastareo - kazala je Polićeva. Pozvali smo disciplinskog tužioca AKB Biljanu Kajganić, koja je upućena u ovaj slučaj, da bismo proverili navode.

- Postupak i dalje nije okončan, pa iz tog razloga ne mogu da se izjašnjavam povodom ove teme. Ukoliko se podnese prigovor na našu odluku, o tome odlučuje Advokatska komora Srbije - rekla nam je Kajganićeva.

To znači da Polićeva u svakom slučaju ima pravo žalbe i to Advokatskoj komori Srbije (AKS), te postupak može tako da se nastavi. Ukoliko AKS ukine odluku AKB i naloži im da poštuje njihove procedure, zastarelost bi tada važila tek šest meseci od dana kada je Boroviću predmet dat na izjašnjenje. Stoga, kako saznajemo iz advokatskih krugova, slučaj bi mogao da dospe i do suda. Iako je Borivoje Borović za naš list negirao sve optužbe advokatice Polić, i rekao nam da je ona želela da radi stvari koje nisu po zakonu, a u kojima on nije želeo da učestvuje, njegova dalja karijera je pod znakom pitanja.

Milena Polić foto: Privatna arhiva

- Disciplinski postupak može da se pokrene kada je teža povreda prava, ali je stanovište suda da ne može nekome da se oduzme pravo da radi jer uvek postoji pretpostavka nevinosti. Ako se ustanovi da je kriv, može mu se oduzeti licenca za bavljenje advokaturom. Dakle, zabrana ne može da se izrekne dok traje postupak - navodi naš sagovornik.

Ne da se Polićeva uspela da izvuče sporni stan - Nakon svega unajmila sam drugog advokata i konačno se razvela. Na detetovo ime prepisana je pomenuta nekretnina u Budvi, kao i jedna na Zlatiboru. Bivši muž je rekao da nema para da plaća alimentaciju i da je trenutno 250 evra puno i da će sve uraditi kako bi to smanjio - ispričala je za jučerašnje izdanje Kurira Milena Polić.

Ovakva odluka, inače, nije ništa novo i rad nekih advokata već je zabranjivan u praksi.

Zakon o advokaturi kaže da je advokat dužan da odbije pružanje pravne pomoći, između ostalog, i ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranku (član 19). Članom 20 istog zakona navodi se da je advokat dužan da, u skladu sa statutom advokatske komore i kodeksom, čuva advokatsku tajnu kao profesionalnu i da se stara da to čine i lica zaposlena u njegovoj advokatskoj kancelariji, sve što mu je stranka ili njegov ovlašćeni predstavnik poverio ili što je u predmetu u kome pruža pravnu pomoć na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja.

Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena. Privremena zabrana bavljenja advokaturom može se odrediti samo pod uslovima propisanim ovim zakonom, navodi se u članu 42: "Advokatu će se privremeno zabraniti bavljenje advokaturom ako je protiv njega, između ostalog, pokrenut krivični ili disciplinski postupak za delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom"

Suzana Trajković

