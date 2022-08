PAKAO ZA TERETNJAKE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Kamioni čekaju i do 5 sati, evo gde je najgore

Prema informacijama Uprave granične policije u 7.30 časova, na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta.

Na Kelebiji 120, Preševu 300, na Batrovcima 240, a na Šidu 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštili su Putevi Srbije.

foto: Printscreen/MUP Kamere

Na auto-putu E-763, između Surčina i Uba, do 15 časova u oba smera, radovi na zameni odbojne, za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake.

Auto-put E-70, petlja Pećinci - petlja Sremska Mitrovica, u smeru ka Batrovcima, u toku svetlog dela dana, radovi na zameni sigurnosne zaštitne ograde na više lokacija u razdelnom pojasu i na spoljnoj bankini. U zoni radova, saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom.

foto: Printscreen/MUP Kamere

Selište - Bor, radovi na popravci mosta preko Crnog Timoka do 1. septmbra saobraćaj se odvija jednom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila. Knić - Mrčajevci, radovi na mostu preko Bresničkog potoka do 15. septembra uz naizmenično propuštanje vozila. Bačka Palanka - Gložan, radovi na rekonstrukciji puta do 30. novembra uz naizmenično propuštanje vozila, po deonicama od po 500 metara.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Kurir.rs/B92)