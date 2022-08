SRBIJOM HARA OVAJ NOVI VIRUS! Ukoliko osetite OVE SIMPTOME, obavezno se javite doktoru! Jedan je naročito bitan!

I dok će ga mnogi pomešati sa virusom korona, u pitanju je drugi virus koji trenutno hara Srbijom - stomačni, a koji zadaje ozbiljne zdravstvene probleme ljudima.

Koliko ume da bude naporan po organizam i da naruši zdravlje najbolje je na svojoj koži iskusila sagovornica "Blica" iz Beograda, koja je opisala koji su simptomi istog, kako se prenosi i zašto dok ga imamo ne bi trebalo da izlazimo iz kuće.

"Brzo se prenosi"

- Poenta kod ovog virusa je upravo ta što se brzo prenosi. Tokom jučerašnjeg dana četvoro mojih članova porodice dobilo je simptome i tegobe, da bih ja već sinoć takođe počela da osećam tegobe koje su i oni imali. U pitanju su povraćanje, proliv, povišena temperatura. Ja sam povraćala čak 9 puta a i danas se osećam jako malaksalo - objašnjava ona.

foto: Shutterstock

Kako dalje ističe Beograđanka, i dalje nije sigurna gde su "pokupili" stomačni virus, ali objašnjava kako on očigledno trenutno mući ljude širom Srbije, jer su joj se pre par dana i drugarice žalile na iste simptome, dok je jedino dobro to što, kako ističe, virus ne traje dugo.

- Ono što se može primetiti jeste i to da virus brzo prolazi. Čini se da proleti kroz organizam. U slučajevima koji su meni poznati trajao je najviše dva dana intenzivno, već krajem drugog dana osećate se mnogo bolje. Međutim, dok traje jako vam je loše, pa su povraćanja i odlazak do toaleta prisutni na svaka dva sata i kraće. Ne znam kako je došlo do ovog virusa, možda ima neke veze sa vodom i morem, ali nisam sigurna - priča Beograđanka.

"Ljudi su pokupili stomačni virus sa letovanja u Crnoj Gori" Kakva je trenutna situacija sa stomačnim virusom kod nas, kako do njega dolazi, te koje simptome ljudi nikako ne bi trebalo da zanemaruju kada je isti u pitanju objasnio je direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović. foto: Shutterstock, Kurir Televizija - Ljudi se vraćaju sa letovanja gde su bili sa porodicama i gde su i pokupili virus. Čitave porodice nam dolaze i to masovno u poslednje vreme. Najviše je onih sa stomačnim virusom, a da su letovali u Crnoj Gori. Ima i onih koji su letovali u Egiptu i Grčkoj, pa pokupili virus, ali to je mnogo ređe. Ne znam u čemu je problem sa Crnom Gorom, verovatno u vodi iz mora. Ono što je svakako sigurno jeste da u pitanju nije alergija, već stomačni virus - navodi dr Stojanović. Među zaraženim virusom najvčešće su, ističe doktor, dece, dok ni stariji ne izostaju, međutim, oni lakše podnose tegobe koje ovaj virus sa sobom nosi. - Deca su posebno osetljiva na ovaj virus. Virus obično traje 5-6 dana, a simptomi koji ga prate i koji su učestali i kod starijih i kod mlađih jesu dijareje, malaksalost i povišena temperatura - navodi doktor.

"Bitno je da se na vreme jave lekarima"

Kada je o lečenju virusa reč, doktor Stojanović govori kako je jako bitno da se svi pacijenti jave lekarima na vreme, te da ne čekaju da bolest uznapreduje.

- Virus se leči uz pomoć terapije lekara, probioticima, infuzijom, davanjem vitamina...Bitno je da se ljudi jave na vreme. Čim primete simptome kao što su dijareja, malaksalost i temperatura, ne treba da sumnjaju na koronu, jer to je zapravo stomačni virus i treba da se jave nama kako bi ga što lakše podneli - objašnjava doktor.

foto: Shutterstock

Primetno je, navodi doktor, povećanje pacijenata koji se žale upravo na ove tegobe, poslednjih dva meseca, te navodi kako to nije nimalo čudno za ovaj period u godini.

- Uvek u ovom periodu imamo takve situacije. Najviše je pacijenata sa stomačnim problemima bilo za vreme jula i avgusta. Nadamo se da će već u septembru kako se ljudi budu vraćali sa letovanja situacija biti dosta pozitivnija i da će virus da se stiša, ali svakako, pratićemo i dalje šta se dešava i tako ćemo reagovati - priča doktor Stojanović.

Iako se pacijenti uglavnom leče od kuće, bilo je par situacija kada je dolazilo i do bolničkog lečenja, prvenstveno kod, kako kaže doktor, dece.

- Imali smo par deteta koji su bili teži slučajevi pa su poslati na Institut za majku i dete u, ali i oni su sada dobro. Što se tiče starijih građana, oni se uglavnom leče od kuće, odnosno kod kuće primaju infuziju ne bi li ozdravili - naglašava doktor Aleksandar Stojanović.

Kurir.rs/ Blic