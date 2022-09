KRSTIO SAM DRUGA U BEOGRADU, A KAD JE SVEŠTENIK VIDEO KOVERAT S NOVCEM FRAPIRAO ME IZJAVOM: Nisam hteo da se obrukam, Srbin sam!

Priča koja je zaintrigirala Srbiju, naročito vernike SPC, dobila je epilog. Sveštenik koji je krstio decu u Novoj Pazovi oglasio se posle napisa o navodnoj sumi novca koju je uzeo za ovaj obred u slučaju jednog para blizanaca.

Naime, mediji su objavili ispovest Nenada Đ. kojem je, navodno prošle godine, sveštenik iz Busija tražio 10.000 za krštenje dvoje dece, ali se on oglasio za medije i negirao ove tvrdnje.

No, ovo je podstaklo ponovo jednu temu koja često prevejava srpskim javnim mnjenjem, o tome koliko se naplaćuju obredi u crkvi, i da li se uopšte naplaćuju. Jedan od korisnika Tvitera napisao je svoje viđenje ove situacije, i to kroz svoje iskustvo:

"Vidim da je sve aktuelnija tema, po ko zna koji put, koliko se naplaćuju krštenja u Srbiji.

I znam da primera ima raznih. Koliko sam čuo, negde stvarno postoje cenovnici. Ali ja moram da podelim sa vama svoje iskustvo.

2020. godine, početkom, pozvao me prijatelj da ga krstim. Iako nisam ko zna kakav vernik (što i on zna), pristao sam jer je to čast koja se ne odbija (toliko barem znam i poštujem).

Otišli smo do crkve u njegovom kraju, tu nas je dočekao sveštenik, vrlo jasno, prijatno, uljudno objasnio šta je sve potrebno od priprema. Shvatio sam šta treba da donesem kao kum, da izbegavam tamnu odeću i slično, ali nije pominjao nikakvo plaćanje.

Kada se obred završio, upisivali smo se u knjigu krštenih, i nekako promucah da sam spremio neki novac da platim čin.

- Sine, ovo se ne plaća. Ako imaš volju, i mogućnost, ostavi donaciju crkvi, u koverti, koliko možeš i hoćeš. I bitno je samo da je iz duše - reče čovek.

Sputstio sam kovertu sa spremljenim novcem na jedan od oltara, pozitivno šokiran.

Mom kumu je poklonio Sveto pismo, meni veru u instituciju crkve.

Znam, znam, možda je sve to normalno, i kako treba da bude, ali sam bio pod utiskom da krštenja imaju cenu, "da ne smem da se obrukam", klasični Srbin.

Crkva je na Žarkovu." - završio je korisnik svoje iskustvo.

A kakva su vaša iskustva na ovu temu?

