“SVET OKO NAS” - DVA DANA IGRE I UČENJA NA NATIONAL GEOGRAPHIC FESTIVALU! Edukativne radionice powered by Next Bući Bući

Četvrtu godinu za redom National Geographic zajedno sa decom obeležava polazak u školu! Ove godine se družimo dva dana, 3. i 4. septembra na Sava Promenadi i kroz zabavu učimo o svemu šta nas okružuje. Pogledajte šta vas sve očekuje!

Sada već tradicionalno, časopisa National Geographic organizuje edukativne radionice za decu kojima, zajedno sa njima, obeležava početak nove školske godine. U odnosu na prethodne, ove godine su naše radionice prerasle u pravi mali festival koji će trajati dva dana, u subotu i nedelju, 3. i 4. septembra na Sava Promenadi.

Uz pomoć naših prijatelja, škole intelektualnih veština BrainOBrain, Centra za promociju nauke i Saveza izviđača Srbije, oba dana od 13 do 18h deca će imati priliku da se druže i zabavljaju, ali i mnogo toga nauče o svetu koji ih okružuje zbog čega naš ovogodišnji Natotnal Geographic festival i nosi naziv "SVET OKO NAS powered by Next Bući Bući".

rijatelji festivala su BrainOBrain, Centra za promociju nauke i Saveza izviđača Srbije.

Sponzori festivala su Rosa i Belgrade Waterftont.

Čekamo vas i radujemo se druženju na Sava Promenadi (Belgrade Waterftont) u 13h, i u subotu i u nedelju!

Program National Geographic FESTIVALA

foto: National Geographic

Subota, 3. septembar

13.00h – 16.00h Radionice Activity centra

Trka životinja

Kviz znanja "Svet oko nas"

13.00h – 18.00h Next Bući Bući radionice

Face painting

Rosa kids bojanje

Reciklažna trka

13.00h – 15.00h Radionice Centra za promociju nauke

Istrživanje živog sveta u reci Savi

Slikarska radionica "Biodiverzitet"

16.00h – 18.00h Radionice Izviđača

Izviđačka potraga

Otkrijte izviđača u sebi

foto: National Geographic

Nedelja, 4. septembar

13.00h – 18.00h BrainOBrain radionice

Snalaženje u saobraćaju

Mladi umovi

Play mais

Konstruktori

13.00h – 18.00h Next Bući Bući radionice

Face painting

Rosa kids bojanje

Reciklažna trka

Radionice reciklaže

13.00h – 15.00h Radionice centra za promociju nauke

Istrživanje živog sveta u reci Savi

Slikarska radionica

16.00h – 18.00h Radionice izviđača Izviđačkog saveza Srbije

Izviđačka potraga

Otkrijte izviđača u sebi