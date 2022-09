KIŠA NE STAJE VEĆ 18 SATI! Poplave i bujice u jugozapadnim delovima Srbije, evo kada prestaju pljuskovi! VIDEO

Na početku septembra vreme pravo jesenje i obilne padavine u Srbiji doneo je snažan oblačni sistem, što je i uzrok lokalne poplave i bujice na jugozapadu zemlje.

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da se "nad Srbijom i većim delom Balkanskog poluostrva nalazi se veoma snažan oblačni sistem, koji već više od 18 sati donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom, a prethodno su obilni pljuskovi sa grmljavinom u četvrtak ujutro i pre podne iz Hrvatske na putu prema istoku i Rumuniji prešli preko Vojvodine, Mačve, Beograda i severa Šumadije".

- Obilne padavine u sklopu trenutnog oblačnog sistema prvo su u četvrtak posle podne zahvatile južne i jugozapadne predele Srbije i to iz oblasti Jadrana, da bi se do večeri preko centralnih predela proširile i do Pomoravlja, a tokom noći i do Beograda i severa Srbije. U četvrtak pred kraj dana i tokom večeri jugozapad Srbije zahvatili su i snažni grmljavinski pljuskovi, pri čemu su delovi Novog Pazara bili pod vodom, jer odvodni sistemi nisu mogli da prihvate ogromnu količinu vode - kaže Đurić.

01:09 Katastrofa u Čačku, izlila se reka Kamenica i vodena stihija nosila sve pred sobom čitavu noć: Nezapamćena poplava u selu Jančići, spasavani i meštani(VIDEO)

Istovremeno, veliki deo grada ostao je i bez struje. Brdsko-planinski deo jugozapadne Srbije zabeležio je od 40 do 80 litara kiše po kvadratnom metru, a već juče pred kraj dana bujične poplave duž maniih tokova pogodila su pojedina mesta i pričinila veliku štetu.Najobilnijih padavina bilo je u jugozapadnim centralnim i severoističnim predelima Srbije.

- Srbija je i danas pod uticajem ove oblačnosti, pa se kiša i pljuskovi očekuje i tokom dana, uz pravo jesenje vreme i temperature od 15°C na severu do 23°C na istoku Srbije, u Beogradu do 17°C. i trenutne temperature prave su jesenje - kaže meteorolog.

Temperature se kreću od 14 do 18°C, na planinama je oko 10°C, a Beogad meri pravih jesenjih 14°C, tako da današnje vreme ima nalik pravom oktobarskom vremenu. Dobra vest je da će krajem dana padavine oslabiti, tokom večeri i postepeno prestatati, a već sutra uživaćemo u sunčanom vremenu i temperaturama oko 25°C.

U subotu će biti pretežno sunčano ili umereno oblačno i toplije, dok se ujutro u južnim, centralnim i istočnim predelima očekuje oblačno ili tmurno. Vetar slab, severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C na severozapadu do 17°C na istoku Srbije, u Beogradu do 15°C, a maksimalna dnevna od 23 do 27°C, u Beogradu oko 25°C.

Kurir.rs/Alo