RODITELJI MORAJU DA UZMU GODIŠNJI ODMOR DA BI NABAVILI UDŽBENIKE ZA ŠKOLU! U redu čekaju i po sat vremena (FOTO)

Roditelji moraju da uzimaju čak slobodne dane, pa maltene i godišnje odmore kako bi deci nabavili sve udžbenika za osnovnu ili srednju školu. To se odnosi na one mame i tate čiji školarci nemaju priliku da preko škole, odnosno školskih centara, kupe komplete, a onda ih samo 1. septembra pokupe kada prvi dan dođu u školske klupe.

Stoga su prinuđeni da se na raznorazne načine dovijaju kako bi od svojih obaveza uspeli da stignu da čekaju u dugim redovima ispred knjižara ili da obilaze ulične preprodavce polovnih knjiga, a neretko i da idu s kraja na kraj grada samo da bi pronašli jedan naslov za određeni predmet. Sve to iziskuje i vreme i živce.

- Drugog dana škole sam morala da izađem s posla kako bih otišla do knjižare da proverim da li ima udžbenik iz računovodstva za drugi razred srednje škole. Pošto radim od devet do pet, ne mogu da stignem i da lutam od knjižare do knjižare da bih našla određenog izdavača. S Novog Beograda sam na slobodan dan išla u Mirijevo da potražim novi udžbenik, jer sam čula da tamo ima.

Izgubim ceo dan, moraću i odmor da uzmem kako bih našla sve knjige i radne sveske jer će potraga trajati dve-tri nedelje sigurno dok ne sklopim komplet - požalila nam se Milica Lazić, čija ćerka ide u treći razred ekonomske škole:

- Kod prodavca polovnih knjiga sam jedva našla radnu svesku iz engleskog, koja je bila skroz išarana i ispisana. Pošto nigde nisam našla bolju, morala sam ovu da uzmem, tako da me kod kuće čeka brisanje gumicom od strane do strane, a ono što je išarano hemijskom olovkom da brišem belilom. Nije samo što lutaš po gradu, nego što kad dođeš kući moraš svaki polovni udžbenik da pregledaš s detetom i da ga središ.

U velikom redu ispred knjižare u Kosovskoj ulici u Beogradu juče je stajala i Marija Milenković.

- Znala sam da će biti gužva prvog vikenda u septembru i zato sam u potragu krenula pre osam ujutro. Zauzela mesto u redu dok se knjižara još nije ni otvorila, čekala, ušla unutra i - nema knjige! Potraga se nastavlja... Videvši koliko se čeka, zvala sam i muža sa slobodnog dana da mi pomogne. Podelili smo se pa ja čekam kod prodavaca polovnih knjiga, a on ispred jedne knjižare tu u blizini. Izgubićemo ceo dan dok nađemo ćerki knjige za osmi razred, a u centar smo došli iz Zemuna.

U potragu za udžbenicima se neretko uključuju i deca.

Polovnjaci Može i zamena dva za jedan Kurir je juče razgovarao s prodavcima polovnih udžbenika u Kosovskoj ulici koji kažu da rade i zamenu udžbenika, ali da ona zavisi od razreda i predmeta. Tako je, recimo, za većinu predmeta iz osnovne i srednje škole moguća zamena dva udžbenika za jedan. Postoji mogućnost i da se donese jedna knjiga ukoliko nemaju dve i da se doplati koliko je potrebno za željeni udžbenik.

- Mama traži knjige od petka, jer su nam profesori tek prvog dana škole rekli koje udžbenike i od kog izdavača ćemo koristiti, pošto su nešto menjali u programu. Zato nismo mogli ranije da nabavimo knjige i da nas sada ne boli glava. Dogovorile smo se da ja čekam ispred knjižare i kada dođem na red, da vidim da li imaju udžbenik koji mi je potreban i da pitam koliko košta. S mamom sam na vezi telefonom i ona će odmah doći u knjižaru ako budemo imali sreće da nađemo knjigu - priča nam jedna učenica trećeg razreda dok strpljivo čeka više od sat vremena u redu.

Mnogi obilaze i prodavce koji su automobile zatrpali polovnim knjigama. Povremeno bacaju pogled i prema redu ispred knjižare. Nemaju nikog da im pomogne, a ne mogu u isto vreme da budu na dva mesta.

Gospodski U školi ih čekaju kompleti S druge strane, roditelji čija deca pohađaju škole u kojima postoji mogućnost kupovine kompleta preko distributera udžbenika s kojima škole imaju saradnju kažu da nemaju nikakvih trzavica. - Ovo je gospodski. Poručimo knjige, komplete ili samo udžbenike koji nam trebaju ukoliko možemo nešto da iskoristimo od starijeg deteta, imamo priliku da platimo i na rate, i one nas čekaju 1. septembra u školi uredno spakovane. Samo preuzmemo. Ne boli nas glava i ne gubimo vreme lutajući po gradu.

- Na više mesta u gradu sam bezuspešno tražila udžbenik, a onda sam ugledala kod jednog uličnog prodavca kod Fontane. Sva srećna što sam ga napokon ugledala, nisam previše marila za cenu. Učinila mi se pristojnom. A onda sam otišla do jedne knjižare na Konjarniku u potrazi za nekom drugom knjigom, jer sam saznala da se tamo može naći, i ugledala onaj udžbenik nov i jeftiniji nego što sam kupila na ulici! Ali nisam našla ono po šta sam došla. Sada obilazim sva mesta po centru. Izgubila sam opet ceo dan - rekla nam je Zorica Jovanović.

