DR ZORAN BEKIĆ: Čeka nas novi rast broja zaraženih koronom, u opasnosti su svi koji nisu primili četvrtu dozu vakcine

Već narednog meseca očekuje se značajan rast broja zaraženih koronavirusom i svi koji nisu primili četvrtu dozu vakcine su u opasnosti da se zaraze, poručuje u intervjuu za Kurir dr sc. med. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac.

Objašnjava da će na rast broja zaraženih delom uticati i početak školske godine.

- Iako je do kraja avgusta zabeležen blagi pad broja inficiranih koronavirusom, može se očekivati blagi porast ponovo inficiranih zbog polaska dece u školu. Svakako očekujem da ćemo ovog meseca imati ne tako veliki porast zaraženih, pre svega jer je deo populacije prokužen, pa se ovaj soj virusa iscrpeo. No, mada je za sada najveći broj zaražen BA.5 omikron sojem, može doći i do zaražavanja nekim drugim, novim sojem omikrona. Zbog svega toga može doći do većeg skoka broja zaraženih u oktobru.

Imajući sve to u vidu, smatrate li da se može vratiti na snagu mera obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru?

- Za sada je na snazi samo snažna preporuka za nošenje maski u zatvorenom, ali ako bude došlo do daljeg pogoršanja epidemiološke situacije, pretpostavljam da će biti novih mera za obavezno nošenje maske, pre svega u zatvorenim prostorima. Primera radi, u Crnoj Gori i još nekim državama regiona je već vraćena ta obaveza.

foto: Tamara Trajković

Kome biste eventualno preporučili da nosi masku?

- Najugroženiji su svakako naši najstariji sugrađani, a pritom postoji generalno izuzetno mali procenat imunizovanih četvrtom dozom vakcine, tek oko jedan odsto stanovništva. Nama istovremeno najveći broj upravo najstarijih umire u kovid bolnicama, broj je čak dvocifren. Jasno je zato da bi maske, i bez obavezne mere, bilo preporučljivo da nose u zatvorenom prostoru gotovo svi, a posebno stariji od 65 godina, imunodeficijentne osobe, kao i zdravstveni radnici.

Koliko je opasno mešanje sezonskog gripa, koji nam uskoro preti, s koronavirusom?

- Standardno, imunizacija protiv sezonskog gripa se sprovodi od oktobra do decembra, pa čak i do proleća, ali najveći broj osoba koje žele to treba da sprovedu što ranije jer iako je najveći pik tog sezonskog gripa krajem decembra i u januaru, potrebno je vreme da se razvije imunitet za taj oblik sezonskog gripa. To posebno treba da imaju u vidu osobe koje imaju oslabljen imunitet, jer kada se eventualno korona kombinuje još i sa gripom, kod rizične populacije to može biti opasno i ugrožavajuće. Zato apelujem da sprovedu imunizaciju na vreme.

Treba li da očekujemo i neki novi podsoj omikrona?

- Apsolutno da. On se stalno menja, već imamo to skoro trogodišnje iskustvo i jasno je da se novi soj može očekivati relativno skoro.

Mogu li PCR testovi da detektuju nove podsojeve korone?

- Za sada mogu. PCR detektuje bilo koju vrstu korone.

foto: Printscreen/TV Pink

Na kraju, deluje da još uvek nema prostora da se opustimo kad je korona u pitanju?

- Dok umire toliki broj osoba u bolnicama, ne znam ni kako možemo da pomislimo da se opustimo, da mislimo da se korona dešava nekom drugom. Niko pritom ne razmišlja da donosi koronu u svoju kuću, gde su i njegovi stariji. Moramo biti odgovorni. Pogotovo treba da imamo u vidu da su svi građani koji su tokom 2021. primili prvu i drugu dozu ili treću dozu ili preležali koronu taj imunitet do sada izgubili, jer imunitet od korone traje od tri do šest meseci. Zato građani koji su primili četvrtu dozu imaju najbolje sačuvan imunitet. Svi ostali su ciljna grupa za koronu, koja zato i dalje bukti u našoj populaciji.

Znači, ne treba ni postavljati pitanje treba li da primimo četvrtu dozu?

- Četvrta doza se nameće kao obaveza ako želimo da sačuvamo zdravlje, pre svega naših najstarijih. Država je učinila apsolutno sve što je do nje, obezbedila je sve vakcine, slobodnu imunizaciju, kovid bolnice, opremu, respiratore, sve terapijske procedure za lečenje korone. Zato apelujem da budemo odgovorni prema sebi i svojim najbližima, da se pridržavamo mera i vakcinišemo buster dozom jer svako od nas mora da zna da je on ta karika na kojoj se mora zaustaviti širenje kovid infekcije.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Tamara Trajković