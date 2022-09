NEĆETE DECU U STAN, A HOĆETE PSE! Novosađanka napravila HAOS na mrežema, nastao RAT u komentarima! Deca su ŠTETOČINE! (FOTO)

U jednoj za iznajmljivanje stanova grupi na društvenoj mreži Fejsbuk nastao je haos kada je jedna majka iz Novog Sada podelila svoj problem sa nalaženjem stana u kojem bi živela sa detetom.

Tema broj jedan za polemiku jesu nekretnine, stanovi, šta se izdaje, koliko košta, čudne navike, higijena i mnoge druge stvari koje spadaju u taj domen.

Tako je bilo i ovaj put kada se na društvenim mrežama pokrenula polemika oko izdavanja stanova za porodice sa bebama i malom decom. Jedna posebna objava mame koja ne može da nađe stan, zapalila je grupu na Fejsbuku.

- Pljujte me slobodno, ali moram da kažem, kakvi smo to ljudi postali. Koliko sam brojeva okrenula za stan, čim spomenem dete: "Odmah izvinite, ipak ne", a da dovedem psa, onda može, je l`? Hoćete natalitet, hoćemo decu da se rađaju...pa gde? A to su uglavnom bile žene sa kojima sam razgovarala.

Ne znam imaju li oni decu ili unučad. Sramota! Dete koje je ceo dan u vrtiću, koje bi tu samo prespavalo i to im smeta. Da, studenti će biti fini i uredni i oni imaju prednost. I da unapred kažem, mogu i ugovor da potpišem, da stan vratim u stanju u kakvom sam se uselila, sve lepo da potpišem, ko ne veruje, ali jok. Nema nikakve vrste dogovora, razočarana sam, besna - napisala je u objavi besna majka.

Reakcije su bile brojne, od onih koji se slažu sa Novosađankom ili su bili u sličnoj situaciji, do onih suprotnih koji isto nikada ne bi iznajmili svoj stan ljudima sa malom decom "jer su štetočine".

- Studenta, ili mladog čoveka od 18 mogu lako će da pedaliraju kako hoće i da mu izdaju rupu, malo dete već teže najuriti. Kad se ukaže druga prilika, i štetočina je u rangu psa, eto tako nekako. Srećno u potrazi - napisao je član grupe:

- Ja sam ljubitelj životinja, imam dva psa i troje dece. Samo me zanima koja je vaša dijagnoza, jer razumna osoba ne bi ovo napisala. Ili se možda niste samo dobro izrazili - napisao je korisnik:

- Pa istina je da smo svi kao deca bili štetočine. Hoćeš da kažeš da nikad nisi ništa razbila, pocepala, zaparala, išarala, umazala, itd. nešto? - rekao je drugi.

- Isto sam doživela kada sam trudna tražila stan, čovek mi je rekao da stan nije namenjen za dete sa odvojenom sobom sve najnormalnije, ne znam šta bi dete uradilo uništilo ceo stan - jedna je od reakcija članice grupe.

