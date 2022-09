ŠOKANTNO! LAZIĆ: ŠETAĆEMO I BEZ PODRŠKE POLICIJE! Glišić: Domaća gej parada nije problem VEĆ EVROPRAJD KOJI JE EKSPLICITAN

Ljudi koji su došli iz inostranstva će izaći na ulice i prošetati uprkos zabrani. Država je dužna i ima kapaciteta da to obezbedi, smatra Bojan Lazić, član Organizacije "Da se zna".

Oraganizatori Europrajda su najavili da će nedelje ponosa ipak biti održana, te da će šetati kada je i predviđeno. Međutim, da li su spremni da snose i odgovornost ukoliko dođe do obračuna između onih koji su na paradi, i onim koji su protiv.

Predstavnici države i dalje stoje pri odluci da Europrajd 2022 neće biti održan u Beograd, bez obzira na sve pritiske koji stižu iz Evropske unije, i od strane njihovih predstavnika.

foto: Ana Paunković

Građani koji su protiv održavanja parade izrazili su svoje mišljenje mirnom šetnjom, a procene su da je na istima bilo blizu 100 000 ljudi. Ovo nije dovelo do toga da organizatori prajda prihvate "ne" koje su dobili od države, već najavljuju da će šetnja biti održana.

Do sada građani nisu bili protiv ove manifestacije koja se održavala godinama unazad, ali sada je najavljen dolazak preko 20 000 ljudi koji bi učestovali u šetnji. Goli muškarci, ljudi koji su vezani kao psi, muškarci obučeni u žensku odeću, samo su deo onoga što se može videti na prajd karavanima širom Evrope.

- Mi se spremamo kao da će prajda i biti 18. septembra, jer još uvek nema zvanična zabrana Evroprajda. Predsednik jeste rekao da postoji mogućnost da Vlada odloži Evroprajd, ali to nije moguće jer samo to organizatori mogu - rekao je Lazić.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Olju Lazarević je interesovalo ukoliko MUP donese takvu odluk, da li će ljudi koji će doći u Beograd izaći na ulice i prošetati bez podrške policije.

- Hoće, jer neki u inostranstvu ne shvataju kako je uopšte moguće da dođe do zabrane. Neki su već i stigli. Teško im je objasniti da može doći i do sukoba. Država je dužna da obezbedi takav skup ima i kapaciteta. Bili su mnogo veći skupovi u Beogradu od protesta do derbija. Sledeće nedelje će biti i trka formule 1, rvanje i litije - rekao je Lazić.

foto: Kurir televizija

Advokat Vladan Glišić, iz pokreta Narodna mreža, smatra da domaća gej parada nije problem. Već samo ono što nam dolazi iz Evrope jer se tamo taj festival doživljava sa previše seksualnih i eksplicitnih scena.

- Najproblematičnije će biti ako dođe do sukoba. Nije poenta obezbeđivanje skupa. Ljudi koji su izlazili na litije nisu nasilni ljudi i njihova poruka nije da treba izaći na dan gej parade i sukobiti se sa ljudima koji dolaze iz LGBT organizacija. Poruka je vlasti je odbrana porodičnih vrednosti koje su ugrožena evropskim gej manifestacijama. Ova domaća gej parada je izbegla sve ove ekcese koje smo mi kada smo se borili protiv nje očekivali da će biti. Mada ljudi koji dolaze iz evropskih prestonica paradu doživljavaju kao jedan festival seksualnih eksplicitnosti koji je problematičan - rekao je Glišić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:25 ŽESTOK OKRŠAJ U PROGRAMU UŽIVO! Antonijević: Biti gej je moda i Evroprajd je preterana seksualnost! Azdejković: KO ŠIŠA VEĆINU!