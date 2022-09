PATRIJARH PORFIRIJE: Crkva najvažnija institucija za Srbe u Mađarskoj

Patrijarh srpski Porfirije uručio je juče Orden Svetog Save prvog stepena premijeru Mađarske Viktoru Orbanu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve rekao je da su u Mađarskoj obeležena dva velika jubileja za crkvu.

- Jedan je ujedinjenje pomesnih crkava u jednu autokefalnu crkvu i vaspostavljanje Pećke patrijaršije, 100 godina od tog događaja, a drugi je 20 godina službe Njegovog Preosveštenstva episkopa budimskog ovde u Mađarskoj - naveo je patrijarh srpski.

Istakao je da je Mađarska prostor na kojem Srbi vekovima postoje.

"Postoje mađarska dokumenta koja svedoče da je ovde bilo pravoslavnih Raca, pravoslavnih Srba još za vreme Svetoga Save. Naravno, intenzivno su se naše zajednice, i crkvene i narodne, organizovale posle seobe pod Arsenijem Čarnojevićem i naš narod je pokazao kako i na koji način može, ne samo opstati, nego živeti punim plućima, bilo gde da se nađe, pa makar to bio i prostor udaljen od matice", rekao je patrijarh Porfirije.

foto: Printscreen/RTS

Dodao je da je primer za to grad Sent Andreja.

"Kada su došli naši Srbi pravoslavni pod Arsenijem Čarnojevićem na zapustelu obalu Dunava zidali su male kuće, zemunice, skromno su živeli, ali su u isto vreme podigli osam velelepnih pravoslavnih hramova. Time su hteli da pokažu i nesvesno šta je najvažnije za opstanak i za normalan kasnije život. Pokazali su da je duhovni koren, duhovni identitet fundament iz kojeg se sve ostalo razvija i sve ostalo čuva", istakao je poglavar SPC.

Kako je naveo, crkva im je bila na prvom mestu, a onda i sve ostalo je došlo na svoje mesto.

"Mi bismo to rekli jezikom jevanđelja, da treba da nam bude Hristos na prvom mestu i njegove vrednosti. Kada je Hristos sa svojim jevanđeljem na prvom mestu u našim životima, to pokazuje Sent Andreja, to pokazuju Srbi u Mađarskoj, sve onda dođe na svoje mesto", naglasio je patrijarh Porfirije.

Napomenuo je da je značajan datum i to što vladika Lukijan obeležava 20 godina službe u eparhiji budimskoj.

"Jedan dobar povod da zvanično posetimo ovu eparhiju i da se uverimo da naši Srbi ovde imaju ravnopravan status sa svim ostalim građanima Mađarske. Naime, srpske institucije funkcionišu tako što se brinu o kulturi, tako što se brinu o administrativnom regulisanju političkog statusa našeg naroda, organizuju naše škole. Ovde Srbi imaju i predškolske ustanove i osnovne škole, imaju i gimnaziju. U školi srpskoj ovde u Budimpešti ima 800 đaka. To je zaista jedna veoma dobro organizovana škola. Naši Srbi ovde imaju mogućnost da se obrazuju na svom jeziku i naše institucije vode računa o prosveti Srba u Mađarskoj", istakao je patrijarh srpski.

"Ovde ne možemo podeliti narod od crkve"

Poručio je da je crkva najvažnija institucija za Srbe u Mađarskoj.

foto: Printscreen/RTS

"Ne možemo podeliti narod od crkve i govoriti o nekakvim institucijama srpskim, a da one nisu prožete i povezane sa crkvom i obrnuto. Zapravo, ovde imamo na delu činjenicu da je crkva narod i veoma sam radostan što sam mogao da vidim da sve funkcioniše u jednoj harmoniji, da postoje zajednički planovi, razgovori i da postoje zajednička delovanja našeg naroda ovde u celini i zajedno sa crkvom", rekao je patrijarh Porfirije.

Govoreći o dodeli Ordena Svetog Save Viktoru Orbanu, patrijarh srpski je naveo da je premijer Mađarske uložio i ulaže ogromne napore da omogući našem narodu da se oseća svoj na svome.

"Da nije gost, nego da je domaćin, bez obzira što se radi o državi koja nije Srbija. Isto tako i u istoj meri, kada je reč o našoj crkvi, vlada premijera Viktora Orbana je ulagala i dalje ulaže napore da omogući našoj crkvi da u svakom smislu te reči ima potpun život i služi svoju misiju, služi svome narodu", istakao je patrijarh Porfirije.

Objasnio je da crkva u Mađarskoj nema problema sa materijalnim mogućnostima i okolnostima u vezi sa njenim delovanjem.

"Što je najvažnije, ima punu slobodu da propoveda pravoslavnu veru i da tako doprinosi raznolikosti društva i duhovne kulture, a i kulture uopšte ovde u Mađarskoj. Drugo, ne možemo da ne vidimo da je naporima predsednika vlade Viktora Orbana i njegovih saradnika, kao s druge strane i naporima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, postignuto takvo stanje da slobodno možemo reći da nikada odnosi između dva naroda, mađarskog i srpskog, nisu bili na tako dobrom nivou kao što je sada slučaj, a to sigurno nije moglo biti slučajno, nego jeste plod istinskog, mudrog razmišljanja i rada političkih struktura i Mađarske i Srbije", naglasio je patrijarh srpski Porfirije.

"Za nas je veoma važno što se Viktor Orban zalaže za hrišćanske vrednosti"

Istakao je da je takođe važno što je premijer Mađarske jedan od retkih političara u sazvežđu evropske politike koji u svojim govorima koristi reči bog, crkva, duhovnost, ali i koristi reč duša Evrope, citirajući papu Benedikta XVI.

"Za nas je veoma važno što se Viktor Orban zalaže za hrišćanske vrednosti na kojima je zapravo i stvarana civilizacija Evrope i bez kojih civilizacija, kultura, umetnost i šta god hoćete u Evropi ne bi imala taj profil kao što ima zahvaljujući hrišćanskim vrednostima", istakao je patrijarh.

Objasnio je da te hrišćanske vrednosti nisu isključive, već univerzalne.

"Tiču se svakog čoveka i tiču se autentične ljudske prirode. U tom smislu, hrišćanske vrednosti na pravi način promovišu i slobodu i pravdu i istinu, a naravno, u centru svega toga jeste ljubav, ne kao puka emocija, nego kao način postojanja, kao način života koji podrazumeva neprestano svest o prisustvu Božijem u našim životima, ali istovremeno podrazumeva i punu ljubav, to jest poštovanje drugog i drugačijeg u skladu sa onim na šta nas poziva jevanđelje", naveo je patrijarh Porfirije u razgovoru za RTS.

(Kurir.rs/RTS)