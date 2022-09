Kompanija NIS donirala vodu Jazak bolnici u Batajnici

Kompanija NIS nastavila je sa podrškom zdravstvenim ustanovama u našoj zemlji u kojima se leče oboleli od COVID-19. Želeći da olakšaju bolničke dane pacijentima, ali i doprinesu unapređenju uslova za rad medicinskog osoblja, predstavnici NIS-a uručili su danas donaciju od gotovo 10.000 litara pijaće vode „Jazak“ kovid bolnici u Batajnici, koja posluje u sastavu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Donaciju je u ime kompanije NIS uručio Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora, dok je u ime domaćina uručenju donacije prisustvovala dr Tatjana Adžić Vukičević, direktorka bolnice u Batajnici.

Današnja donacija je nastavak podrške koju kompanija NIS pruža zdravstvenim ustanovama širom Srbije koje zbrinjavaju obolele od COVID-19. Kompanija je tokom 2020. i 2021. godine tim ustanovama poklonila više od 111 hiljada litara pijaće vode u vrednosti od sedam miliona dinara. Pored bolnice u Batajnici, voda „Jazak“ donirana je Kliničkom centru Vojvodine, Univerzitetskom kliničkom centru Niš i pripadajućoj kovid bolnici u Kruševcu, kao i medicinskom osoblju kovid odeljenja KBC „Bežanijska kosa“. Pored ustanova specijalizovanih za lečenje pacijenata obolelih od COVID-19, kompanija NIS je donirala pijaću vodu i pacijentima na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, kao i mnogim drugim zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Tatjana Adžić Vukičević, direktorka bolnice u Batajnici, zahvalila je kompaniji NIS na podršci pacijentima i zdravstvenim radnicima.

„Želim da se zahvalim kompaniji NIS za pomoć koju je donirala kovid-bolnici Batajnica u vidu neophodne vode koja će koristiti nama, zdravstvenim radnicima i našim pacijentima. Želim da vam se još jednom najljubaznije zahvalim što ste izdvojili vreme i došli da nas obiđete“, istakla je Tatjana Adžić Vukičević.

foto: Promo

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a, naglasio je da je ulaganje u zdravstvo jedno od strateških opredeljenja kompanije.

„Proteklih godina smo videli koliko je bitno imati čvrst, efikasan i fleksibilan zdravstveni sistem. Kompanija NIS, koja se bavi energetskom bezbednošću, već odavno prepoznaje koliko je bitno imati jak zdravstveni sistem i koliko je to važno za naše građane. Zbog toga smo u podršku zdravstvu do sada uložili gotovo 240 miliona dinara. Ispred ove bolnice mi vidimo da država ulaže značajna sredstva u zdravstvene institucije, ali u zdravom društvu i biznis mora da bude odgovoran i da se tako ponaša. I mi smo građani, i mi smo korisnici, i mi isto dolazimo u ove ustanove. Zato NIS svoje donacije sprovodi sistemski i ne samo u Beogradu, nego i u Kruševcu, Novom Sadu, Zrenjaninu. Želimo da budemo primer i da se i druge kompanije pridruže istom cilju. I to ostaje naše strateško opredeljenje“, izjavio je Smirnov.

Podrška zdravstvenim ustanovama jedan je od osnovnih pravaca društveno odgovornog poslovanja kompanije NIS. Od 2009. godine kompanija je kroz različite programe i donatorske aktivnosti u unapređenje uslova za rad javnog zdravstva investirala gotovo 240 miliona dinara. Na podršci zdravstvenim radnicima angažovali su se i zaposleni NIS-a, članovi Kluba volontera, koji su organizovali akcije uređenja i ulepšavanja prostorija brojnih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji. Među institucijama javnog zdravstva koje je podržala kompanija NIS su i Institut za majku i dete „Dr Vukan Čupić“, Univerzitetska dečja klinika „Tiršova“ u Beogradu, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, Opšta bolnica „Studenica“ u Kraljevu, Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, Hemato-onkološko odeljenje za dečje interne bolesti u Nišu i mnoge druge. Podrška zdravstvu i medicinskim radnicima ostaće jedan od prioriteta društveno odgovornih projekata kompanije NIS i u narednom periodu.

