SUDIJA DAO NALOG ZA ULAZAK U NELEGALNI DOM "ROJAL", ALI INSPEKCIJA TAMO DANIMA NE ODLAZI! I dalje se ne zna da li RADE ILI NE!

Inspekcija Ministarstva rada i dalje nije ušla u nelegalni dom "Rojal" u Krnjači, koji je zatvoren po nalogu tog ministarstva, kako bi proverila da li su iseljeni svi korisnici nakon što je 9. avgusta izrečena zabrana rada zbog poslovanja bez licence od osnivanja, 2019. godine.

Dom je morao da svoja vrata zatvori najkasnije 24. avgusta, a inspektori su sa policijom pokušali da izvrše proveru 26. avgusta, ali nisu uspeli. Zatražili su sudski nalog. Iako ga je ujutru u ponedeljak, 5. septembra, sudija Prvog osnovnog suda potpisao, na adresu nisu otišli ni prekjuče ni juče.

Dom Rojal u Krnjači foto: Ana Paunković

Kako nezvanično saznajemo, od trenutka kada se zatraži nalog, može da prođe i 14 dana do dobijanja, ali ga je sudija izdao ranije, odnosno čim mu se za to ukazala mogućnost, s obzirom na to da je ovo postao slučaj koji je medijski veoma ispraćen.

Nalog je poslat odmah ministarstvu kao brza pošiljka, da se ne bi čekalo. Ali džaba. Čeka se i dalje. Odmah u ponedeljak kontaktirali smo s ministarstvom da vidimo kada će otići u inspekciju, ali odgovor nismo dobili. Sa istom namerom smo to učinili juče i tek u popodnevnim satima su se udostojili da nam napišu dve rečenice:

- Inspekcija socijalne zaštite dobila je rešenje nadležnog suda. Inspekcija će postupati u okviru svojih nadležnosti - piše u odgovoru ne navodeći uopšte kada planiraju da svoju dužnost izvrše.

Dom Rojal u Krnjači foto: Ana Paunković

Podsetimo, ekipa Kurira bila je 29. avgusta ispred doma. Kapija nije bila zaključana, a zvono na njoj je bilo iščupano, ali u privatan posed bez odobrenja nismo želeli, niti bismo smeli da uđemo. Primetili smo i da je poštansko sanduče otvoreno, a da unutra stoje obaveštenja o prispelim pošiljkama, u koja nismo hteli da imamo uvid. Tokom obilaska oko objekta, primetili smo da su prozori otvoreni, a u svim prostorijama sa desne bočne strane bila su upaljena svetla. Iznutra su dopirali glasovi, ali na naše kucanje i lupanje o metalni okvir kapije niko se nije odazvao.

Dom Rojal u Krnjači foto: Ana Paunković

Pokušavali smo i da dozovemo nekoga iznutra, ali bezuspešno.

Inače, Kurir je prvi pokrenuo priču o užasnom postupanju prema štićenicima doma i zaposlenima, nakon čega je vlasnik te ustanove Filip Jakšić tokom noći zvao naše novinarke i brutalno ih vređao i pretio im zbog iznošenja istine. Zbog toga mu je izrečena mera zabrane prilaska na manje od 50 metara novinarkama kojima je pretio.

