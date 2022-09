ČUDO KOJE SE DOGAĐA JEDNOM U 700.000 TRUDNOĆA, DESILO SE U LESKOVCU! Jelica je za 4 godine rodila dva para blizanca, istog pola

Porodica Trajković iz Leskovca, za 4 godine dobila je 4 sina. Iako je teorijski to gotovo nemoguće - desilo se, jer su oni - dupli blizanci. Stručnjaci kažu da se rađanje dva para blizanaca, istog pola, događa jednom u 700.000 trudnoća.

Obe trudnoće desile su se prirodnim putem, a ponosna mama blizanaca Jelica Trajković za Kurir televiziju kaže da je to veliki blagoslov.

- Bili smo u šoku i ja i suprug. To je blagoslov. Bila sam uplašena ali i srećna. To je zaista velika retkost, pitali su me da li je to prirodno. Stvarno je neverovatno da se to desi dva puta. Ja sam presrećna, mnogo sam zahvalna - rekla je Jelica za Kurir televiziju.

U kući sa pet muškaraca Jelici pomaže majka, a Jelica kaže da retko veže sat vremena da odspava.

Kurir.rs/M.L.

