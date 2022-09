U OKTOBRU STIŽE OPASNIJI SOJ KORONE, EVO KO JE NA UDARU! Dr Bekić: Apelujem da svi stariji od 60 godina prime četvrtu dozu vakcine

Prva dva dana ove sedmice donela su novi skok korona brojki i bezmalo tri i po hiljade novozaraženih, što su doktori donekle i očekivali, s obzirom na to da je počeo septembar, a time i školska godina.

Dr sc. med. Zoran Bekić ističe da to ne treba da nas brine, ali da za brigu može da bude oktobar i podvarijanta BA.4.6, koja je napravila pometnju u Australiji, a koja će verovatno tada stići i do Srbije. I zato je važno da svi koji pripadaju ugroženim kategorijama prime četvrtu dozu i mirnije uđu u jesen, a ne da kalkulišu i čekaju novu vakcinu, a u čekanju dobiju kovid.

- U Srbiji je i dalje dominantna podvarijanta omikrona BA.5, a blagi skok, pa i oscilacije korona brojeva i očekujemo u septembru, baš zbog početka školske godine. Mada ne možemo sa sigurnošću reći da su "krivci" za ovaj manji skok školarci, jer za sada ne viđamo još toliko inficirane dece u domovina zdravlja. Ipak, ovo su još samo varijacije između dve i tri hiljade. Značajniji skok broja novozaraženih očekujem u oktobru, kad dođe do promene soja koji cirkuliše u populaciji, odnosno kada s južne hemisfere krene globalna promena varijanti, pa i do nas dođe BA4.6 podvarijanta omikrona, koja je sada u Australiji. Tamo raste broj novoinficiranih, ali i preminulih, što znači da je ta varijanta ipak opasnija od BA.5, a tu pre svega mislim na ugrožene kategorije stanovništva - ističe za Kurir dr sc. med. Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac.

U takvoj situaciji, a imajući u vidu da već sada svakodnevno u Srbiji umire dvocifren broj pacijenata obolelih od kovida, dr Bekić apeluje na sve starije od 60 godina, sve sa hroničnim bolestima i sve imunokompromitovane osobe da prime četvrtu dozu vakcine ili se vakcinišu ako to već nisu uradili, jer nas tek čeka neizvesna jesen.

NAJČEŠĆI SIMPTOMI BA.4, PA I BA.4.6: - curenje iz nosa - upaljeno grlo - glavobolja - uporni kašalj - umor

- Od marta ove godine, kada je preporučena četvrta doza vakcine, pa do 1. septembra primilo ju je 85.000 građana Srbije, što je svega 1,5 odsto populacije. Oni imaju daleko veći imunitet od ostatka populacije, imajući u vidu da su i treće doze primane još prošle godine, a da je poslednji veliki talas bio minule zime. Podsetiću da smo u junu i julu prošle godine imali polovinu populacije s prvom i drugom dozom, pa smo ipak imali težak soj i talas u septembru i oktobru. Korona čeka da se iscrpimo i, nažalost, sve ove naše niske brojke u vakcinaciji četvrtom dozom joj odgovaraju - ističe dr Bekić.

Međutim, i "Fajzer" i "Moderna" su već napravili bivalentne vakcine, koje sadrže originalni vuhanski soj koronavirusa, kao i sve vakcine koje smo do sada primali, ali i omikron sojeve, i to BA.4 i BA.5 ili B.A1, što su američki i evropski regulatori već odobrili. I sada je pitanje broj jedan: čekati da i do nas dođu takve vakcine ili primati ove koje imamo s prvobitnim sojem?

VAKCINACIJA U SRBIJI - jul 25.000 doza od koji 19.000 četvrtih - avgust 50.000 doza od kojih 42.500 četvrtih - od marta do 1. septembra 85.000 četvrtih doza - 1,5% populacije ima četvrtu dozu

- Imamo vakcine koje su efikasne u sprečavanju težih oblika bolesti i smrtnog ishoda i molim ljude da ne čekaju da neke stvari dođu, već da se vakcinišu i mirno sačekaju taj oktobar. I sami vidimo da ljudi koji su primili četvrtu dozu imaju znatno blaže kliničke slike, a najbolji primer za to nam je Izrael, koji je postigao visok stepen vakcinisanja četvrtom dozom i gde je znatno smanjen broj hospitalizovanih i preminulih. A, nažalost, u našim kovid bolnicama uglavnom umiru stariji pacijenti s nizom hroničnih bolesti koji nisu primili četvrtu dozu - objašnjava dr Bekić i dodaje da su najnovije, bivalentne vakcine tek krenule, da treba da se obave dodatna klinička ispitivanja, iako se zaista nikome ništa loše nije desilo od njih.

foto: Youtube Printscreen Dr Olivera Ostojić U "MIŠOVIĆU" UGLAVNOM BEBE Dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje bolnice u KBC "Dr Dragiša Mišović", kaže da još nemaju priliv školaraca među kovid pacijentima. - Imamo desetoro dece u bolnici i uglavnom je reč o bebama, koje zbog temperature i dehidratacije moramo da hospitalizujemo. Ni u kovid ambulanti nemamo još školaraca, sve je mirno. Počeli smo čak da radimo i nekovid ambulantu, a naravno, imamo potpuno odvojen deo za kovid pacijente - navodi dr Ostojić.

