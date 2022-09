ZAŠTO PLAĆAMO GREJANJE I ZIMI I LETI? Stručnjak: Doveli su nas u nemoguću situaciju, a sad planiraju i KRAĆU GREJNU SEZONU?!

Trinaest stavki za efikasnije i stabilnije funkcionisanje Beogradskih elektrana. Toliko je mera upravi Grada Beograda predložio direktor ovog preduzeća Rade Basta.

Stavka 8 podigla je najveću prašinu, a ona glasi ovako: Razmotriti pomeranje početka i kraja grejne sezone saglasno kriznim uslovima. Grad Beograd nije u obavezi da ove mere usvoji, ali je ovakav predlog uzburkao društvene mreže.

Od toga da će neki tužiti Beogradske elektrane do toga da se zahteva umanjenje računa, smenjuju se komentari onih koji se greju upravo preko daljinskog sistema grejanja. I sve ovo tačno dva meseca od saopštenja ovog preduzeća da spremno dočekuju predstojeću grejnu sezonu.

Jovan Ristić iz udruženja Efektiva smatra da je taj predlog apsurdan.

- Taj predlog je apsurdan. Zato što se u Beogradu, a i u drugim gradovima, naplata grejanja radi po kvadraturi. Moram da ukažem da je to nezakonito i to još od 2014. godine, ali to je najlakši način da toplana ostvari profit. Propisano je da se računi izdaju za usluge koje su pružane i koje se mogu očitati. Tako da bi leti trebalo da plaćate ništa odnosno mali iznos za održavanje. Mada u gradu Beogradu vi plaćate isti odnos cele godine. Najveća situacija je da vi plaćate onu ciglu infostan i da je u njoj najveća stavka grejanje - istakao je Ristić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Voditeljka Anastasija Čanović se složila sa Ristićem i navela da je tokom leta plaćala struju 5.500 dinara.

- Grejao se, ne grejao se. Radio, ne radio. U toplani svira radio. Pa kažu vi ćemo vama da smanjimo grejnu sezonu. Usluga će se pružiti u manjem obimu da bi se štedelo, a mi ćemo plaćati iste račune pod uslovom da grejanje ne poskupi - rekao je Ristić.

foto: Kurir televizija

- Ako grejanje poskupi, vi ste u šah mat poziciji jer vi ne možete ništa da uradite. Ne možete da zavrnete radijator. Vaše pravo je da se smrzavate ako hoćete ili da spavate u vreći. Kako se boriti u onoj situaciji kada se usluga ne pruža, a naplaćuje se? Zakon je vrlo jasan da je ta situacija nemoguća - rekao je Ristić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:37 ŠTEDNJA NIJE NEŠTO NEGATIVNO! Obradović: Ako bismo za jedan stepen smanjili grejanje, uštedelo bi se 10 miliona kubnih metara gasa