SRBIJA JEDNA OD PET NAJSTARIJIH NACIJA U EVROPI: Za 10 godina nestalo 700.000 Srba! Prognoze demografa tek vam se neće svideti!

Početkom pedesetih godina 20. veka u Srbiji se rađalo oko 160.000 dece, a sada se godišnje rodi svega oko 65.000 beba.

U Srbiji danas živi oko 6,5 miliona stanovnika, čak 700.000 manje nego 2011. godine, procenjuju demografi!

U našoj zemlji iz godine u godinu rađa se sve manje dece, pa je razlika između rođenih i umrlih svake godine sve veća i veća, ali dodatno situaciju pogoršava i to što se mnogo više ljudi iseli iz Srbije nego što se u nju doseli.

Koliko je situacija katastrofalna, najbolje govori podatak da je Srbija, prema procenama Unicefa, jedna od pet najstarijih nacija u Evropi. Na poslednjem popisu 2011. godine Srbija je imala 7.186.862 stanovnika, a ako se ispune crne prognoze, broj stanovnika u najnovijem popisu biće drastično manji.

više od 1,2 miliona stanovnika Srbije starije je od 65 godina

prosečna porodica s decom u Srbiji statistički ima 1,6 dece

broj stanovnika Srbije se svake godine smanji za preko 30.000

Popis stanovništva u Srbiji počeće 1. oktobra i trajaće mesec dana, a Zavod za statistiku rezultate će objaviti poslednjeg dana novembra.

Demograf Ivan Marinković kaže da je Srbija 'zemlja starih ljudi' i da posle popisa očekuje čak 700.000 stanovnika manje.

Broj rođenih i umrlih po godinama: godina rođeni umrli priraštaj 2012. 67.257 102.400 -35.143 2013. 65.554 100.300 -34.746 2014. 66.461 101.247 -34.786 2015. 65.657 103.678 -38.021 2016. 64.734 100.834 -36.100 2017. 64.894 103.722 -38.828 2018. 63.958 101.655 -37.680 2019. 64.399 101.458 -37.059 2020. 61.692 116.851 -55.158 2021. 62.180 136.622 -74.442 2022. (jun) 29.334 60.346 -31.012 * podaci Republičkog zavoda za statistiku

- Mi spadamo u demografski najstarije populacije na svetu. Samo na osnovu razlike između broja rođenih i umrlih imaćemo najmanje 500.000 stanovnika manje, a kada stignu novi podaci, tek ćemo videti koliko je građana napustilo Srbiju. Procene govore da se na godišnjem nivou između 15.000 i 20.000 ljudi više odseli iz Srbije nego što se doseli u nju. Verujem da će ta razlika biti i do 200.000 kada govorimo o periodu od poslednjeg popisa do danas. Kada se te dve činjenice uzmu u obzir, očekujem veliki pad broja stanovnika, čak oko 700.000 - rekao je on.

Marinković je objasnio da je do ovako loših brojki, između ostalog, dovelo i to što se svake godine rađa sve manje dece.

- Svaka generacija je sve malobrojnija. Početkom pedesetih godina 20. veka u Srbiji se rađalo oko 160.000 dece, a sada se godišnje rodi svega oko 65.000 beba. Od 2011. godine mi smo na godišnjem nivou gubili oko tridesetak hiljada ljudi, a ta cifra se u kasnijim godinama povećala na 40.000, a epidemija korone napravila je još veću razliku...

Sela u lošem položaju Demograf Ivan Marinković kaže da su srpska sela u jako lošoj situaciji. - Sela u Srbiji nastajala su stihijski i nisu planski formirana, pa mnoga nisu ni imala demografsku budućnost. Čak i kada se neka porodica tamo preseli i dobije decu, u trenutku rađanja brojke se podignu, ali to je kratkoročno i bez ikakve perspektive... - objašnjava Marinković.

Epidemija koronavirusa dodatno je pogoršala već jako lošu demografsku sliku u Srbiji zbog velikog broja smrtnih slučajeva, ali i činjenice da se mnogo manje beba rađalo u tom periodu jer su žene strahovale da ostanu trudne u doba pandemije.

Da nas je korona 'dotukla', potvrđuje i demograf Goran Penev, koji kaže da je od 2011. godine razlika između umrlih i novorođenih u Srbiji ogromna.

- Od 2011. godine u Srbiji se rodilo 676.137 beba, a umrlo je 1.129.112 osoba. Godišnja razlika između broja umrlih i rođenih u proseku je bila 36.500, sve do epidemije koronavirusa. Već prve godine epidemije negativan prirodni priraštaj porastao je na 55.200, dok je u 2021. godini broj umrlih bio za čak 77.400 veći od broja novorođenih. Dakle, duplo više nego ranijih godina - rekao je on i dodao:

- Prošla godina bila je izuzetna jer smo imali ubedljivo najveći broj umrlih od kraja Drugog svetskog rata, dok je sa druge strane tokom 2020. i 2021. godine rođeno najmanje dece u proteklih 120 godina!

