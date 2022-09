ISPOVEST BEOGRADSKOG DOSTAVLJAČA: Ljudi nas dočekuju goli, puštaju pse na nas, a OVDE SU NAJVEĆE STIPSE, NIKAD NE DAJU BAKŠIŠ!

Prošlo je skoro mesec dana otkad je dostavljač hrane iz Beograda dobio otkaz zato što je devojci posle dostave porudžbine poslao privatnu poruku, o čemu su brujali svi mediji.

Njegov potez osudili su svi, pa i kolege s kojima je radio. Saglasni su da je svakako nedopustivo zloupotrebiti podatke korisnika, ali kažu da su neretko i oni sami u problemu.

Jedan dostavljač poznate kompanije (ime i prezime poznato redakciji) kaže da se oni često susreću sa ženama koje na sve načine pokušavaju da ih zavedu, a nizu neprijatnosti treba dodati ljude koji puštaju pse na njih, one koji neretko izlaze i goli pred njih, kao i one koji ih često pijani maltretiraju.

Sredstva za rad Kradu im bicikle Da bi lakše radili svoj posao, dostavljači moraju imati dobar bicikl. Oni su prinuđeni ili da kupe neko kvalitetnije vozilo, ili da ga rentiraju. Ipak, dešava se da bez njih ostanu. - Jedan kolega je slupao bicikl, pao je, i morao je agenciji za rentiranje da isplati 700 evra. Meni su jedan bicikl ukrali, plaćam isto toliko agenciji. Dobro je što nam je to omogućeno da plaćamo na rate, sve je stvar dogovora, ali nam je svakako izdatak.

- Iako je kolega napravio veliku grešku time što je poslao poruku devojci, što svi znamo da se ne sme, nekim kolegama dešavalo se da devojke i žene uznemiravaju njih. Primera radi, imamo jednu stalnu mušteriju koja poručuje hranu, žena ima oko pedesetak godina. Ona poruči obrok i prvo proceni kako dostavljač izgleda. Ubrzo potom napravi novu porudžbinu i dostavljača dočeka u potpuno drugačijoj odeći - čipkana spavaćica, veš koji viri, a u stanu popali sveće i poziva momka da uđe unutra. To svako, naravno, odbije, a situacija je krajnje neprijatna - priča naš sagovornik i dodaje da ih osim žena i muškarci dočekuju neadekvatno odeveni.

- Imao sam porudžbinu iz pet-šopa da odnesem granule za štene na adresu. Otišao sam na adresu isporuke, a čovek je pustio azijata na mene i rekao: "Ne boj se, hoće samo da se igra." Pas je bio čuvarski i napadački nastrojen sve dok mu gazda nije dao komandu: "Pusti ga, sve je u redu." Oblio me hladan znoj, a kad sam izlazio, jurim da pobegnem iz zgrade i na sredini, dok sam silazio niz stepenice, čovek skroz go otvara vrata i gleda me. Tu adresu sada preskačem za isporuku - priča naš sagovornik i dodaje da su najveće stipse uglavnom na ekskluzivnim lokacijama u gradu.

- Dešavalo se da uzmem da radim noćnu jer mi je bolji bakšiš. Tada iz Beograda na vodi samo poručuju, zovu nas da im donesemo po nekoliko piva. Oni uglavnom plaćaju karticom, a dočekivali su me uglavnom pijani mladići, koji su mi dosađivali koliko zarađujem, kako mi je na poslu, baljezgali su i nisu mi davali da odem nakon donošenja porudžbine. A za bakšiš nikad nemaju - priča naš sagovornik. Ističe i da su nakon incidenta sa otkazom koji je kolega dobio ljudi postali neprijatniji prema njima.

- Kada pozovem mušteriju da kažem da ne mogu da nađem njihovu adresu, što se često dešava, neki prete i žale se na zloupotrebu ličnih podataka. Inače, stalno imamo neprijatne situacije s ljudima koji šalju decu da podignu paket, a s njima ne smemo da imamo kontakt. Kada detetu kažemo da mora da pozove nekoga od odraslih, iz kuće viču na nas. Pokušavam da objasnim da ne smemo da dajemo deci pakete, a za to dobijemo uvrede. Naš sagovornik ističe da, s obzirom na to da svi dostavljači voze bicikle, imaju silne probleme u saobraćaju.

Jeziva beskontaktna dostava Neki ljudi su baš tajanstveni Opcija poručivanja u vidu beskontaktne dostave postala je veoma popularna tokom pandemije koronavirusa. Ipak, ljudi i tu umeju da budu veoma neprijatni. - Takva dostava podrazumeva da samo ostavimo paket, bez kontakta, jasno. Ipak, neki umeju da nas zovu i budu neprijatni zašto ih nismo pozvali da smo doneli paket, iako to nije po protokolu. Drugi nas pak u zgradu uvode pod nadzorom i na veoma jeziv način. Zvonimo na vrata zgrade, gledaju nas na kameri. Ja im i mahnem. Kažu: "Uđi u taj lift", uđem. Posmatraju. Kažu: "Približi se vratima, ostavi paket." Uradim i to, a sve vreme me gledaju na kameri. Neki baš ne žele da budu viđeni, iako im nosimo obične stvari kao što su burgeri i palačinke. I to je u redu, ali neke situacije umeju da budu zastrašujuće.

- Zakon nam dozvoljava da se krećemo po kolovozu, ali nas taksisti i vozači autobusa mrze. Sviraju nam, "lepe" se iza nas kao da žele da padnemo, ne zanima ih što i mi zarađujemo za hleb. Nerviramo ih jer smo sporiji, i to otvoreno pokazuju.

