STAN SU PLAĆALI 330 EVRA, A SADA JE KIRIJA 500: Ana poslala sina na školovanje u Beograd pa se UHVATILA ZA GLAVU zbog troškova

Ekonomska kriza koja trenutno pogađa ceo svet utiče na gotovo sve sfere života, pa i na školovanje studenata u Srbiji, koji najčešće biraju Beograd kako bi stekli diplomu.

Porasle su cene zakupa stana, poskupeli prevoz i menza, pa su svi ti obavezni troškovi za jednog studenta sada još veći udar na budžet prosečne srpske porodice.

Ana Špica iz Kragujevca priča da i pored dve profesorske plate u kući, za školovanje sina u Beogradu ima pomoć roditelja penzionera, a suprug je, dodaje ona, počeo da radi i dodatni posao, prenosi portal Nova.

- Kada je naš sin pre tri godine upisao fakultet, svi mesečni troškovi iznosili su oko 400 evra, a sada je to poraslo za 30 odsto, ako ne i više - priča Ana, inače majka troje dece.

foto: Zorana Jevtić

Ona dodaje da joj je, i pored svih poskupljenja, obrazovanje dece na prvom mestu.

Ona i suprug su profesori u jednoj kragujevačkoj školi, a pored sina, studenta treće godina FON, na pragu imaju još jedan studentski trošak, za ćerku maturantkinju, koja se priprema za studije arhitekture, takođe u Beogradu.

Najmlađe dete je osnovac, a Ana ističe, da im za školovanje troje dece, u trenutnoj situaciji nisu dovoljne profesorske plate i iskreno kaže, da imaju pomoć roditelja.

02:26 DEVOJČICA BRŽA OD DIGITRONA: Ana je ponos gimnazije i aritmetičke škole u Zaječaru (KURIR TELEVIZIJA)

Dodaje i da je zbog povećanih troškova, suprug bio prinuđen da pronađe dodatni posao ''koji nema veze sa prosvetom''.

- Mi, kao prosvetni radnici imamo pristojna primanja u odnosu na neka druga zanimanja. Ne kažem da su to pristojna primanja za život. Da bismo pokrili sve troškove, suprug je počeo da radi dodatni posao vikendom i radnim danima kada završi sa školom. Više nemamo ni slobodan vikend, ni neko slobodno vreme koje možemo kao porodica zajedno da provedemo. Ako je nama ovako, ne mogu ni da zamislim kako je ljudima koji imaju manja primanja i kako oni uopšte mogu da školuju decu - iskrena je ona.

foto: Printscreen Kurier.at

Najskuplja stavka za studenta u drugom gradu, svakako je zakup stana. Talas poskupljenja nije zaobišao ni kirije, pa su sa tim poskupljenjem ovoj porodici iz Kragujevca značajno porasli troškovi.

Ana navodi i da je u svemu ''sreća'', što njen sin deli stan sa još dvojicom drugara.

- Donedavno su stan plaćali 330 evra, a sada je kirija 500. Drugovi mog sina su na ETF, a on je na FON i tražili su stan odakle će imati dobru vezu za oba fakulteta. Naš deo kirije bio je 110 evra, a sada je 170 i to uopšte nije beznačajno povećanje. Uz to, komunalije su 150 evra, koje takođe delimo na tri dela, tako da je naša obeveza da svakog meseca za stan platimo 220 evra - izvela je Ana računicu za troškove stanovanja u Beogradu.

Dodaje i da su osim stana poskupeli i troškovi prevoza na relaciji Kragujevac-Beograd, kao i ishrana u menzi, koja je ''skočila'' za oko 50 odsto.

- Ručak u menzi je do skoro bio 72 dinara, a sada je 120. To možda na prvi pogled ne izgleda mnogo, ali poskupeli su i doručak i večera, a kad se sve sabere za mesec dana, opet je to poskupljenje koje se oseti - podvukla je naša sagovornica.

foto: Rojters

Ovoj porodici iz Kragujevca, obrazovanje dece je prioritet, a Ana ističe da osim studentskih troškova za sina, plaćaju i pripremnu nastavu za ćerku, koja sledeće godine planira da upiše arhitekturu. Pripreme su, objašnjava, svake subote u Beogradu, pa na sve troškove koje imaju, dodaje i četiri mesečna odlaska za Beograd.

Kao majka, Ana kaže da uopšte ne sumnja u uspeh svoje dece i to da će od sledeće godine u porodici imati još jednog studenta u Beogradu. Na kraju, iskreno zaključuje, da je ''već sada hvata panika'', kako će sve to da izdrži.

(Kurir.rs/ Nova)