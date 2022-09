ČUVENI IMUNOLOG NIKOLIĆ ŽUGIĆ ZA KURIR: Omikron je ZOMBI, godinu dana se KRČKAO U JEDNOJ JEDINOJ OSOBI! A ovo je presedan

Omikron je takozvana zombi varijanta virusa i zaista nisam mogao da ga predvidim. Za razliku od svih ostalih sojeva korone, izgleda da se godinu dana krčkao u jednoj jedinoj osobi u Južnoj Africi kojoj je imunitet bio poremećen imunosupresijom pod kojom je bila zbog npr. raka ili side. Virus je u toj osobi imao vremena da se usavrši i zato ima toliki broj mutacija. Omikron je presedan, do sada ne znamo za takav slučaj, toliko infektivan soj koji je zarazio toliko ljudi - kaže u intervjuu za Kurir prof. dr Janko Nikolić Žugić, imunolog i gerontolog s Medicinskog fakulteta u Arizoni, istraživač godine 2021. u toj saveznoj državi SAD, rođeni Beograđanin.

Omikron se stvorio u jednom čoveku, koji je potom čitavu planetu zarazio?

- Ta osoba je primila neku terapiju protiv korone i, da je imala zdrav imunski sistem, uspela bi kompletno da očisti virus. Međutim, pošto nije, virus se tu krčkao. Sekvence koje liče na omikron uopšte nisu postojale godinu i više dana pre njegove pojave, bukvalno kao da ga nigde nije bilo, kao da je iznikao iz zemlje. I zato je jedini mogući scenario da se lagano usavršavao najverovatnije u jednoj osobi. Čak postoji mogućnost da su podvarijante BA.1 i BA.2 nastale u istoj toj osobi - nezavisno su mutirala dva soja u istom čoveku.

I šta sad da očekujemo na jesen od korone?

- Zaista je teško reći kako će se virus ponašati i da li će postojati u populaciji kao opasan ili će biti poput gripa, pa da neke sezone bude gori, pa da nam treba dodatna vakcina da malo osvežimo imunitet.

Grip praktično dve godine nismo imali jer ga je korona nadjačala. Sada je korona slabija, pa hoće li grip biti jači ili će svetom da zavlada opasna flurona - kombinacija gripa i korone?

- Predviđanja su da ćemo imati jaču sezonu gripa, a nadam se da se ona o gadnoj interakciji ta dva virusa neće obistiniti. Oni koji nisu vakcinisani ni protiv korone, ni protiv gripa ozbiljno se igraju svojim životom. I tu mislim na sve, a ne samo na ugrožene kategorije. Sam grip u stanju je da obori svakoga, pa i snažnu i vitalnu osobu. I ako ona nije vakcinisana protiv korone, a i sam omikron je dovoljno jak da ugrozi život, stvara se neprihvatljiv rizik.

Ali ljudi više uopšte ne veruju vakcinama, samo 1,5% populacije Srbije primilo je četvrtu dozu.

- Ljudska psiha ne želi više da se bavi virusima, ali kad god se kockamo i igramo s virusima, to može da bude samo na našu štetu. Time što ignorišemo viruse, nikako se nećemo manje razbolevati ili umirati.

- Projekat o dugotrajnom kovidu, koji sada vodim, biće na kraju nekih 29 miliona. Ali to uključuje više od 40 istraživača u Arizoni i još armiju ljudi. Bilo mi je slatko kada sam dobio prvi veći grant - oko 10 miliona za pet godina, tj. oko dva miliona godišnje, pa su moja deca, kad su to čula, skakala od sreće po kući jer smo "postali bogati". A nisu shvatali da od tih para nama, tj. meni, dolazi samo manji deo plate. Tu je zapravo nagrada u tome da imate finansija da radite dobru timsku nauku na visokom nivou.

Svet odobrava najnovije bivalentne vakcine, koje sadrže i originalni, vuhanski soj, ali i omikron, koji danas dominira svetom. Vi ste protiv vuhanskog soja u ovom cepivu?

- Ako je neko primio tri doze "vuhana" (na nula, jedan i šest meseci), taj se tek smatra kompletno vakcinisanim, kao što je slučaj i s mnogim vakcinama koje se daju u detinjstvu. I tek nakon toga može da se govori o busteru. Ali ako sada date u dozi i "vuhan", koji se izgubio iz cirkulacije još u jesen 2020, postoji mogućnost da se imunski sistem suviše stimuliše u pogrešnom smeru. Kada se da vakcina, imamo armiju belih krvnih zrnaca koja ubijaju viruse u inficiranoj ćeliji i limfocite koji prave antitela. Oni se podele svaki put, prvi jako mnogo, pa jedna ćelija da 100.000 ćelija istih kao što je i ona sama, i tako se od jedne relativno male horde vojnika, koji vas brane, napravi armija strogo specifična za onaj soj, tj. mikroorganizam koji ste dali u vakcini. I svakom sledećom dozom podstaknete je dalje da se podeli, da ih ima još više. A sada se od te iste armije zahteva da prepozna omikron. I ako u vakcini s omikronom imamo i "vuhan", pravimo gužvu u kaznenom prostoru i oslabljujemo svoj napad na omikron. Za nevakcinisane idealno je da prime tu zapravo trivalentnu vakcinu (sadrži i vuhan i BA.4 i BA.5). Za vakcinisane bi bilo bolje da je samo BA.4+BA.5, ali je opet mnogo bolje primiti i ovu dvovalentnu (vuhan+omikron) nego biti bez zaštite protiv omikrona.

Pa šta sad da rade ugrožene kategorije u Srbiji - da prime četvrtu "vuhan" ili čekaju novu vakcinu?

- Ko god je u kategoriji visokog rizika, treba da primi četvrtu dozu, jer ipak štiti. Pa ako se pojavi u sledeća tri meseca, da primi i dozu koja ima omikron.

Kada smo početkom 2021. razgovarali, rekli ste da biste bili iznenađeni da imunitet na koronu ne traje i decenijama, ako nema nekih mutacija. Mutacija ima, ali imunitet traje samo tri meseca.

- Ne traje imunitet tri meseca, već toliko traje zaštita nakon "vuhan" vakcine protiv delte i omikrona, koji su se previše promenili od "vuhana". Da smo imali vakcinu protiv delte, omikron se ni izdaleka ne bi ovako raširio. Suviše dugo smo zadržali tu osnovnu vakcinu protiv vuhanskog soja. Važno je i mesto infekcije. Kad imate npr. grip koji pravi infekciju pluća, virus se ne razmnožava u ustima i u nosu, već u samim plućima, pa tu vakcine koje se daju intermuskularno (kao i ova protiv kovida) štite jako dobro. Uostalom, i "vuhan" vakcine i dalje dobro štite pluća od teže bolesti i smrti i kod omikron soja. Međutim, da biste mogli da zaštitite osobu od svake infekcije, morate imati antitela u visokom titru u usnoj duplji i sluzokoži nosa, a kod korone ih imate neka tri meseca nakon vakcine jer ona nije mukozna.

To je vakcina sprej?

- Da, i u Kini i u Americi se radi na njoj i imaće dobre rezultate.

Hibridni imunitet (tri doze vakcine, najbolje RNK, i zaražavanje omikronom) najbolja je zaštita. I vi ga imate, te tvrdite da ste sad zaštićeni možda čak i tri-četiri godine. Otkud toliko?

- Sekvencirao sam svoj omikron, pa znam da sam imao BA.12, koji je u antigenskoj grupi sa BA.4 i BA.5, podsojevima omikrona koji su se najviše usavršili u izbegavanju imunosti. A i u odnosu na leto 2020, većina ljudi ima neki ozbiljan nivo imuniteta (preležali ili dobili nekoliko doza vakcine ili oboje), te imunološki gledano, više nismo naivna populacija. Zato je, tehnički gledano, ovo kraj pandemije. Ali virus nije iščezao.

Pa kada ćemo pandemiju zvanično da odjavimo?

- Kad će SZO da je odjavi ne znam, ali mi više nismo u fazi pandemije, već u fazi života s koronom.

VAKCINA U 60% SLUČAJEVA SMANJUJE SIMPTOME

Sad nam predstoji borba protiv postkovida, s kojim bolje prolaze vakcinisani?

- Studije na ljudima koji imaju dugotrajan kovid, pa im je data vakcina protiv kovida, pokazuju da je u 60% slučajeva uspevala da smanji simptome dugotrajnog kovida, u 20% nije imala efekta, a kod 20% je izazivala gore efekte. Kod ovih 20% pogoršanje nakon vakcine mislimo da je vakcina, koja sadrži vrlo moćne aktivatore urođene imunosti - modifikovanu virusnu RNK, podstiče autoimunost. Kod osobe koja već ima predispoziciju za autoimunost, to podstekne još goru autoimunost. To govori da se oko 20% dugotrajnog kovida verovatno zasniva na autoimunosti, pogotovu kod žena, jer one češće imaju autoimune bolesti nego muškarci. Postoje i drugi mehanizmi dugotrajnog kovida, a jedan je da fragmenti virusa i dalje ostaju u telu, pa organizam opet misli da je pod napadom. I to dovodi do hiperaktivacije imunskog sistema, što oštećuje određena tkiva i organe.