LETO NIJE GOTOVO, VRAĆA NAM SE PAKLENA TEMPERATURA: Evo kada ćemo se opet kuvati, ovaj dan biće tropski!

Sa vrućinama još nismo završili. Mnogima prija hladan vazduh ali tokom septembra ponovo ćemo osetiti vrelinu.

U ponedeljak i utorak, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić, ciklon će biti iznad istočne Evrope, a dolina u njegovom zadnjem delu i dalje će se zadržavati iznad našeg područja, uz prliv svežije vazdušne mase.

Vreme u Srbiji narednih dana biće stabilno, a osetno toplije i preko 30°C očekuje se sredinom sedmice. U Srbiji će u ponedeljak i utorak biti pretežno sunčano, uz maksimalne temperature od 21 do 25°C, u Beogradu do 22-23°C. U ponedeljak se očekuje više oblaka južnije od Save i Dunava, naročito ujutro, dok će na severu biti vedro.

U ponedeljak će duvati i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije i veoma jak.

- Istovremeno, bivši uragan, koji se kao uragan prve kategorije ove sedmice veoma sporo premeštao preko srednjeg dela Atlantika, tokom ponedeljka i utorka će se kao snažan ciklon sa Atlantika obrušiti na Portugaliju, a tropski ostaci ovog sistema doneće Portugaliji veoma obilne padavine, olujne vetrove, plimne talase i poplave. Ova veoma retka pojava da se neki bivši uragan obrušu na kopno Evrope, ali nije neuobičajena pojava, naročito tokom septembra i oktobra, kada se veliki broj uragana premešta preko Atlantika ka američkom kopnu, a neki od njih naprave zaokret prema istoku, pa se obruše na severozapadnu, zapadnu ili jugozapadnu Evropu – kaže Đurić za Blic.

- Dobra vest je da ovaj ciklon neće uticati na vreme u našem području u vidu padavina i vetrova, ali će pogurati termički visinski greben preko centralnog Mediterana iznad našeg područja. U sklopu ovakve sinoptičke situacije u Srbiji će od sredine sedmice zbog prodora veoma tople vazdušne mase biti i osetno toplije – kaže meteorolog.

U sredu i u četvrtak u Srbiji će biti pretežno sunčano. Maksimalna temperatura u sredu do 30°C, a četvrtak će biti najtopliji dan u sedmice, ujedno i poslednji najtopliji dan ovog kalendarskog leta, ako ne i ove sezone. Maksimalna temperatura biće od 27 do 33°C, u Beogradu oko 30°C.

Đurić kaže da u četvrtak nad severnom Evropom očekuje da se formira veoma snažan ciklon, pa će u sklopu njega početi prema našem području da se severa spušta prostrana visinska dolina. Doći će do pada geopotencijala, što će usloviti pad vazdušnog pritiska, povećanje oblačnosti i veoma jak jugozapadni vetar, a sve to biće uvod u jaču promenu vremena od petka.

- Već u četvrtak krajem dana i tokom noću u severnim, a u petak i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zbog snažnog jugozapadnog strujanja, sa severa Afrike se očekuje dolazak čestica pustinjskog peska, pa se očekuju padavine sa tim česticama. Najduže suvo zadržaće se na jugu i na istoku Srbije, a samim tim i najtoplije – poručuje.

U sklopu ciklona sa severa Evrope premeštaće se preko centralne Evrope i Panonske nizije veoma izražen hladni front i on će u petak prvo stići do severozapada, do večeri i do ostalih predela Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 22°C na severozapadu do 32°C na jugoistoku Srbije. Dolazak hladne vazdušne mase iznad toplog tla, usloviće da atmosfera burno odreaguje, pa se ponegde očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Narednog vikenda se očekuje pravo jesenje vreme. Biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz drastičan pad temperature, zbog prodora veoma hladne vazdušne mase sa severa iza hladnog fronta. Uz pojačan severozapadni vetar, maksimalna temperatura biće od 16 do 24°C, u nedelju uglavnom ispod 20°C.

