AKO BISTE DA SMRŠATE, OVO NIKAKO NE UZIMAJTE! Stručnjaci za Kurir TV: Opasan trend korišćenja sredstava za Insulinsku rezistenciju

Kako smršati je često pitanje. Da bi se mogao početi proces mršavljenja potrebno je otkriti uzrok koji je doveo do prekomerne težine, a on nije uvek samo u hrani. Uzrok prekomerne težine može biti i zdravstveni problem.

Osobe koje pate od insulinske rezistencije najčešće nemaju jasne nagoveštaje koji ukazuju na poremećaj. Ovo stanje može da traje dugo pre nego što se otkrije. Insulinska rezistencija predstavlja stanje u kome insulin ne može adekvatno da ispolji svoje dejstvo, pa su potrebne veće količine insulina za normalni biološki odgovor.

Nove studije su pokazale da lek metformin ili Glukofaž može imati i druge zdravstvene beneficije kao sto je gubitak težine među njima. Ipak, ne može da zameni važne promene u načinu života oko dijete i vežbanja.

I pored toga sto je zaludeo po statistici 100 hiljada miliona zena koje ga koriste metformin neće otopiti masnoću, ali za ljude sa određenim uslovima koji ne ispunjavaju ciljeve u vezi sa težinom, zdravim navikama poput vežbanja i dijete, to bi moglo da pruži dodatni deo potrebne pomoći.

Prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu, istakla je da se metformin koristi u pogrešne svrhe odnosno za mršavljenje, ali da on uoptše nema neko veliko dejstvo.

- Ima razno raznih zabluda između ostalog da može na brz način da se reši gojaznost. Kao na primer da ljudi uzimaju netformažu ili metformin. Gledala sam neka istraživanja o metfarminu gde kažu da je njegov sporedni efekat mršavljenje jer on nema tu namenu. Da on utiče na telesnu masu samo nekih ljudi, ali efekat je mršavljenje od 2 do 3 kilograma u periodu od godinu do pet godina. Naravno taj efekat je i manji kod mlađih ljudi. promena životnog stila je 2 puta delotvornije za rešavanje pitanja gojaznosti i insulinske rezistencije nego upotreba lekova, rekla je Stanišić.

Dr Radoslav Dragojević, endokrinolog, smatra da ljudi u svemu traže lek i da je to zamka jer je najbolja prevencija svega fizička aktivnost.

- Metformin je stari lek i napravljen je za borbu protiv dijabetesa. On ima taj učinak na inđsulinsku rezistenciju, ali je on nedovoljno jak i snažan da ga promovišemo za neko rešenje. Mi ga promovišemo jer nemamo drugo i tu je zamka. U svemu tražimo lek, a zapravo bi trebalo da gledamo da ne dođe do leka. Najefikasniji lek za lečenje insulinske rezistencije je fizička aktivnost. Problem je u medicini što fizičku aktivnost ne umemo da doziramo. Fizička aktivnost nije kampanja ili trening, to je stil života - rekao je Dragojević.

